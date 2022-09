Calcio Serie D, Viassi dopo il ko con il Chieri: "Ancora una sconfitta immeritata, mi dispiace per i ragazzi"

Pur non demeritando il Fossano cade in casa contro il Chieri nel primo turno infrasettimanale della stagione.

Blues beffati al 91' dal gol di Bortoletti quando il risultato di 1-1, sostanzialmente giusto per quanto visto sul campo, sembrava ormai cristallizzato.

Alle ortiche un calcio di rigore di Bellucci (nel primo tempo, sullo 0-0) e Fossano fermo ad un punto in classifica (quello conquistato nella prima di campionato con il Borgosesia).

Mister Viassi nel post match incoraggia i suoi giocatori: "Non mi piace cercare giustificazioni dopo una sconfitta ma per tutti i 90 minuti la squadra ha giocato, attaccato, creato, lottando su ogni palla. Il rigore sbagliato ha un po' condizionato la partita di Bellucci, mi dispiace. Oggi dal 1' avevamo dieci giocatori su undici nati dal 2000 in poi. La squadra ha fatto una grande prestazione e dispiace avere subito il gol a tempo scaduto. Eravamo in attacco ed abbiamo subito una ripartenza, sulla quale non abbiamo speso un fallo tattico. Ingenuità da giovani che si pagano. Comunque bisogna sempre guardare le cose positive. Forse tutti ci daranno nuovamente per spacciati, retrocessi per poi ricredersi a fine anno. I ragazzi non meritavano questa sconfitta ma ripartiremo subito a lavorare consapevoli che questo è un campionato duro, con un calendario fitto e infernale fino al 9 ottobre. Ma la squadra è viva. Dobbiamo essere bravi a non scoraggiarci, nonostante queste tre sconfitte di fila. Sappiamo bene che avere una squadra giovane possono verificarsi certi errori."