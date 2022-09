Racconigi Cycling Team, trasferta veneta sulle strade del “Memorial Valeria Cappellotto”

Nuova trasferta in terra veneta per il Racconigi Cycling Team, che nella mattinata di sabato 24 settembre darà battaglia nella settima edizione del “Memorial Valeria Cappellotto”.

La manifestazione, riservata alla categoria donne junior ed abbinata al “Trofeo Scalatore e Velocista d'Oro 2022”, andrà in scena sulle strade di Sarcedo, in provincia di Vicenza.

87,100 i chilometri totali di gara, spalmati sulle strade di un circuito cittadino, lungo 8710 metri, da ripetere per 10 volte. Il ritrovo è fissato in via Roma a Sarcedo (VI), alle ore 8:00 in punto, mentre la competizione prenderà il via due ore più tardi.

La casacca rosso-nera della formazione di patron Silvio Traversa e del team manager Claudio Vassallo sarà difesa dalle junior Benedetta Brafa, medaglia di bronzo al “Gran Premio Valle del Ticino” di Galliate (NO) ed in 'top ten' al “Campionato Italiano Donne Junior 2022” di Cherasco (CN), Irene Cagnazzo, medaglia di bronzo al recente “Giro della Lunigiana”, Matilde Ceriello, maglia azzurra nell'edizione 2021 del “Campionato Europeo Donne Junior” di Trento, Camilla Marzanati, due volte campionessa italiana su Pista nello Scratch e nella Velocità a Squadre, ed Elisa Roccato, più volte piazzata in 'top ten'.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “MEMORIAL VALERIA CAPPELLOTTO - TROFEO SCALATORE E VELOCISTA D'ORO” A SARCEDO (VI):

- Benedetta Brafa (Junior II° Anno, 2 Novembre 2004)

- Irene Cagnazzo (Junior I° Anno, 5 Luglio 2005)

- Matilde Ceriello (Junior II° Anno, 21 Giugno 2004)

- Camilla Marzanati (Junior II° Anno, 29 Gennaio 2004)

- Elisa Roccato (Junior II° Anno, 2 Marzo 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo