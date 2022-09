Il Museo della Bicicletta di Bra è ancora più ricco con l’arrivo di una bici da corsa del 1949

Se siete stati di recente al Museo della Bicicletta di Bra, ve ne sarete già accorti. In esposizione c’è un nuovo modello di mezzo a pedali. Si tratta di una bici da corsa del 1949 che fu realizzata dal mitico Bordin storico ciclista braidese e grande esperto del mestiere. Parlando dei dati tecnici, la bici presenta una sola corona anteriore, quattro cambi posteriori a bacchetta e ruote a tubolari.



A donare questo prezioso reperto sono state Laura e Franca Fiorito in memoria del papà Bartolomeo, che era un ottimo corridore, soprattutto in pista. Molti lo ricordano per la sua attività nell’ambito del cicloturismo in seno alla società G.S. Soresina di Bra, condividendo la passione per le due ruote con Luciano Cravero ed il compianto Antonio Favole.



Grande soddisfazione e commozione da parte del presidente e ideatore del Museo, Luciano Cravero: “Bartolomeo è stato il direttore sportivo della società G.S. Soresina di Bra, insegnando tanto, specialmente ai bambini che già a 7 anni correvano in bici. Ringrazio di cuore le sorelle Laura e Franca Fiorito che hanno fatto questo dono al Museo. Grazie alla generosità di tante persone il Museo è sempre più ricco e meta di tanti turisti”.

La nuova bicicletta si aggiunge ad una collezione che non smette di affascinare. Dietro il racconto di ciascun modello c’è un pezzo di storia d’Italia e del mondo. Ci sono ricordi dell’infanzia, dei genitori e dei nonni, modelli dei marchi più conosciuti, borracce, autografi, pagine seppiate di vecchi giornali che celebrano un mezzo, la bicicletta, che guarda con il sorriso al passato e strizza l’occhio al futuro.



Il Museo della Bicicletta di Bra ha sede in corso Monviso, 25 ed è aperto su prenotazione, chiamando il numero 333/6567315.

Grazie al contributo dei soci e della campagna di tesseramento, continuerà l’opera di promozione e valorizzazione dell’allestimento per rendere la visita un’esperienza indimenticabile.