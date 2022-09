Ritardi sulle linee da Torino a Cuneo e da Torino verso Savona: disagi per i pendolari

Disagi per i pendolari delle linee Torino - Genova e Torino - Savona. Importanti ritardi dovuti, come comunica RFI, alla presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea.

La fine dell'evento è stata annunciata per le 14.10, conseguente all'intervento delle forze dell'ordine, ma vengono segnalati, in realtà, altri ritardi e cancellazioni.

Risulta in ritardo di 18 minuti, in partenza, il Torino Porta Nuova-Cuneo delle 15.24. In ritardo di 12 il Fossano-Limone delle 15.35.

Il Torino Porta Nuova-Ventimiglia delle 15.26 viaggia invece con 20 minuti di ritardo.