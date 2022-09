Cuneo Volley tirato a lucido con Puliservice – Giordana Group

Il Club di pallavolo maschile della Città di Cuneo si prepara alle ultime settimane precedenti l’inizio campionato di serie A2 che per i biancoblù partirà in trasferta a Brescia il 9 ottobre, per poi esordire in casa di fronte al proprio pubblico il 16 ottobre con Motta di Livenza.

Pertanto va tutto tirato a lucido e il Cuneo Volley sa che il miglior partner nel campo è sicuramente Puliservice di Giordana Alessandro e C. S.a.s - GIORDANA Group, importante realtà imprenditoriale del territorio, nonché solido sponsor.

Il padre, Adriano Giordana, da sempre grande appassionato e sostenitore, con il nuovo direttivo ricopre la carica di neo vicepresidente del Club biancoblù. « Nel corso della vita di un’impresa, il titolare dell’attività può decidere di unirsi con persone che condividono gli stessi valori, serie e capaci, per crescere e garantire un’elevata qualità dei servizi offerti. Io e mio figlio Alessandro abbiamo deciso di unire le nostre forze, le nostre capacità e la nostra pluriennale esperienza in un’unica struttura organizzata ed efficiente, ma sempre facente capo alla mia famiglia, in grado di garantire un servizio di alta qualità e “cucito” sulle esigenze del nostro cliente. Sullo stesso principio si basa la collaborazione con il Cuneo Volley, crediamo molto nel Club e nel progetto cuneese, per questo lo supportiamo e promuoviamo» - i titolari Adriano Giordana e il figlio Alessandro.

PULISERVICE DI GIORDANA ALESSANDRO E C. S.A.S - GIORDANA Group è una solida realtà italiana che dal ‘99 eroga servizi di Facility Management in Piemonte e Liguria e che ha intrapreso un percorso di crescita sotto l’aspetto di attenzione al territorio, di attenzione alla gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori e di sviluppo di un progetto di RETE D’IMPRESA.

L’azienda ha acquisito dal 2006 la certificazione ISO 9001:2015 per l’EROGAZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI AMBIENTI CIVILI ED INDUSTRIALI, SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI. SVILUPPO ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA.

Puliservice è un partner strategico nella gestione integrata dei servizi ‘no core’. L’esternalizzazione delle attività ad un unico interlocutore permette infatti al cliente di concentrarsi sul business aziendale per raggiungere i propri obiettivi. Soluzioni su misura, flessibili e modulari, che integrano, se necessario, diverse tipologie di servizi. Adeguano le proprie risorse alle reali necessità del cliente, per garantire un servizio davvero su misura per l’azienda.