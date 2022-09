A Cuneo si naviga ultraveloce con la Fibra Ottica di Isiline!

Era il 9 giugno 2018 quando gli abitanti di Cuneo hanno avuto per la prima volta la possibilità di iniziare a navigare su Internet alla velocità di 1 Gbps grazie alla fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) di Isiline: il provider saluzzese, infatti, quattro anni fa ha iniziato la propria opera di posa e collegamento di abitazioni private, palazzi ed aziende alla banda ultra-larga grazie all’innovativo servizio, che ad oggi risulta essere il migliore disponibile sul mercato. Da allora, Isiline ha proseguito costantemente la propria azione di espansione raggiungendo molte zone del centro abitato e ampliando la copertura grazie ad una vasta infrastruttura anche in alcune delle zone più periferiche e nelle frazioni.

A differenza della fibra misto rame, infatti, l’innovativo servizio proposto da Isiline permette di portare il cavo in fibra ottica fin dentro le abitazioni e le aziende cuneesi garantendo stabilità di segnale e velocità decisamente superiori, senza più il degrado connesso alla presenza del rame, che in proporzione alla distanza dalla cabina riduce drasticamente la prestazione di velocità in download e upload.

Ad oggi Isiline garantisce una copertura capillare, compresa buona parte del centro storico, che è una delle zone più difficili e complicate da raggiungere a causa della presenza del porfido e della mancanza di infrastrutture adeguate all’interno delle abitazioni.

A Cuneo sono circa 30 mila le unità abitative raggiunte dalla fibra ottica di Isiline e che possono essere collegate ad Internet Ultraveloce in breve tempo grazie alla disponibilità di posatori ed installatori specializzati: per scoprire se si è raggiunti dalla Fibra di Isiline, è possibile verificare la propria copertura in autonomia su shop.isiline.it oppure telefonare al 0175/292929. In alternativa è anche possibile recarsi nel negozio di Isiline a Cuneo, nella centralissima Piazza Europa 22.

Inizia anche tu a navigare a Cuneo con Isiline per scoprire la potenza della fibra ottica!