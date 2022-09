A Mondovì ritornano le “Ludofavole d'autunno”

Ad ottobre la biblioteca civica propone alla cittadinanza la ormai consolidata rassegna letteraria denominata “Ludofavole d’autunno”.

Le “Ludofavole d’autunno” proporranno il consueto ciclo di tre letture sceniche ed animate liberamente tratte da fiabe della tradizione, rivolte ai bambini in fascia d’età compresa fra i 3 e gli 11 anni. Gli incontri si svolgeranno nelle giornate di sabato 1, sabato 8 e sabato 15 ottobre 2022. Tutti e tre gli eventi porteranno in scena delle letture sceniche a cura dei Ghissbross.

Un teatro di improvvisazione con tecniche di clown moderno coadiuvato da costumi e scenografie stravaganti (creati dagli stessi Ghissbross) che darà spazio a nuovi mezzi espressivi e di comunicazione che, con la partecipazione attiva del pubblico, stimoleranno gioco, creatività e fantasia. Immergersi in un’opera dei GhissBross significa entrare in un mondo ironico ed assurdo, in cui dominano le tinte fiabesche e i toni stranianti. Calendario degli incontri: Sabato 1° ottobre - “Hansel e Gretel” Sabato 8 ottobre - “Biancaneve… che ridere!” Sabato 15 ottobre - “Lettura stregata” Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 15.30.

Al termine di ogni incontro, a tutti i bambini intervenuti verrà offerta una piccola merenda.

Quanti interessati all’iniziativa sono invitati a prenotare la propria presenza allo spettacolo prescelto, contattando la biblioteca civica ai seguenti recapiti: Biblioteca Civica di Mondovì Tel. 0174 43003 e-mail: monica.baudino@comune.mondovi.cn.it