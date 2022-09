Ultima lettura animata itinerante della stagione a Bra

Ultimo appuntamento della stagione con le letture animate itineranti avviate dalla biblioteca “Giovanni Arpino” di Bra.

Lunedì 26 settembre 2022 la bici elettrica utilizzata dagli operatori della biblioteca farà tappa in piazza Fenoglio, nel quartiere Bescurone, dove Daniela Febino leggerà ai giovani presenti la storia di “Riccioli d’oro”. A partire dalla settimana successiva, riposto il mezzo elettrico in garage, si torna in biblioteca (in caso di pioggia ci si trasferirà anche lunedì 26 settembre).

Gli incontri di lettura dedicati ai bambini dai 3 ai 6 anni rientrano del programma “Nati per leggere Piemonte” e vengono promossi dalla Regione con il sostegno dalla compagnia di San Paolo nell’ambito del programma ZeroSei.

Gli incontri iniziano alle ore 17, sono ad ingresso gratuito e – quelli che si svolgono nei locali della biblioteca, non quelli all’aperto – richiedono la prenotazione allo 0172-413049 o scrivendo all’indirizzo e-mail biblioteca@comune.bra.cn.it.