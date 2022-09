In una giornata raccolti 800 euro in favore di persone con autismo cuneesi e delle loro famiglie

Sono state più di cento le persone che domenica 18 settembre hanno preso parte ad “Altruismo a tavola”, evento organizzato dall’associazione cuneese Autismo Help, che da oltre vent’anni si occupa della tutela delle persone con autismo e delle loro famiglie. Ed è proprio a loro, attraverso il contributo che ogni anno viene erogato dall’associazione, che verranno devoluti i circa 800 euro ricavati da questo evento benefico tenutosi nei locali della Pro Loco di Sant’Anna di Avagnina (Mondovì) e al quale ha preso parte, tra gli altri, anche l’assessore monregalese Alessandro Terreno.

“Dopo due anni di assenza tenevamo particolarmente a questo evento in cui tradizionalmente i nostri associati e i nostri volontari hanno la possibilità di incontrarsi e di trascorrere una giornata insieme condividendo anche un momento conviviale – commenta Eralda Loser, presidente di Autismo Help OdV. - Quest’anno, poi, festeggiavamo anche i nostri prima 20 (+1) anni e dunque i motivi per festeggiare non sono mancati. La quotidianità delle nostre famiglie non è naturalmente semplice e le attività per i nostri bambini e ragazzi non sono mai abbastanza, dunque eventi come questo e il ricavo che ne consegue contribuiscono, seppur in piccola parte, ad alleviare le loro difficoltà. Per questo motivo desidero ringraziare ognuna delle persone che partecipando, organizzando o fornendo il suo prezioso supporto ha fatto sì che potessimo conseguire questo straordinario risultato”.

Oltre che dal pranzo, la giornata è stata contraddistinta da alcuni giochi e dalla consegna delle “Stelle Blu” che l’associazione ha voluto donare a chi in questi anni le si è dimostrato particolarmente vicino. I riconoscimenti sono così stati assegnati a Marina Briano (tra i fondatori dell’associazione e recentemente scomparsa), a Cascina Nibal (dei cui locali l’associazione può quotidianamente disporre), al Team Marguareis (per il supporto fondamentale nell’organizzazione dell’evento “2 passi per l’Autismo”) e agli Amici di Sant’Anna (per la costante disponibilità a fornire i propri spazi in eventi come questo). La premiazione ha visto anche l’intervento di Alessandro Terreno, assessore del Comune di Mondovì, che, oltre al compiacimento e alla soddisfazione per un evento di tale portata, ha ribadito la vicinanza e la disponibilità dell’amministrazione comunale monregalese nei confronti di Autismo Help OdV.