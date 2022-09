Mondovì, approvato dalla Provincia il progetto esecutivo per la rotatoria di via Otteria

Si chiude l'iter tecnico-amministrativo per la realizzazione della rotatoria di via Otteria a Mondovì.

L'opera, il cui costo è di circa 380mila euro, è stata fortemente voluta dai cittadini e dal Comune che si erano appellati alla Provincia per aumentare la sicurezza di questo tratto stradale, teatro di diversi incidenti, un intervento "di cruciale importanza", come lo aveva definito il consigliere provinciale Pietro Danna.

La rotatoria sorgerà tra tra via Otteria (strada provinciale 36) e via Tanaro (strada provinciale 12), all’altezza dell’incrocio per Briaglia, tratto stradale teatro purtroppo, negli anni, di diversi gravi incidenti

“Con l’approvazione del progetto esecutivo - commenta il consigliere provinciale Pietro Danna - si chiude l’iter tecnico/amministrativo relativo a questa importante rotatoria, che rappresenta un intervento molto sentito dai cittadini monregalesi e riguardo al quale in questi anni abbiamo lavorato fianco a fianco con l’amministrazione comunale, a partire dall’ex Sindaco Paolo Adriano fino ad arrivare alla Giunta odierna: ringrazio, a tal proposito, i tecnici provinciali per il lavoro svolto."

"Si tratta di un investimento importante, - prosegue Danna - prioritario per la Amministrazione Provinciale e che crediamo sarà risolutivo per mitigare gli eccessi di velocità che in quell’incrocio hanno causato in questi anni numerosi incidenti. Verrà a breve indetta la gara d’appalto, con la speranza che si possa addivenire presto alla aggiudicazione dell’opera ed all’inizio lavori."

"L'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione della rotonda di via Otteria è l'ultimo passo prima dell'appalto dei lavori." - spiegano dal Comune di Mondovì - "Una buona notizia che porta a compimento il percorso intrapreso dal Sindaco Adriano e dalla sua Amministrazione e che la nostra Giunta ha seguito fin dall'insediamento. Ora confidiamo si proceda speditamente coi lavori, sapendo di poter contare sulla Provincia che, ancora una volta, si è dimostrata sensibile alle esigenze di sicurezza della nostra città".