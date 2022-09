Mondovì, nella parrocchia di Sant'Agostino una messa officiata dal Cardinale di San Paolo del Brasile

Domenica 25 settembre, alle ore 11, la Parrocchia urbana di Sant’Agostino, vivrà un momento importante: la visita, per officiare la Messa, di sua eminenza il Cardinale di San Paolo del Brasile, Odilo Pedro Sherer.

Il Porporato, che regge una delle Diocesi più grandi della nazione e forse del mondo, ha voluto omaggiare don Egidio Motta, Parroco monregalese, che ai tempi in cui era Parroco a Roma, ai Santi Patroni, ospitava l’attuale Cardinale , solo Sacerdote, nei periodi di studio alle Università Pontificie.

In questo periodo il Porporato era in Italia per per impegni presso la Santa Sede ed ha voluto pure visitare a Boves, un altro Sacerdote monregalese, don Meo Bergese, che fu Missionario Fidei donum, proprio nella circoscrizione ecclesiatica di San Paolo, ed ora è ospite di un centro di cura.

Un altro collegamento con Mondovì è il dott. Gianfranco Melino, che è responsabile dell’Arsenale della speranza ( curato dal Sermig torinese) ed opera a San Paolo.

Il Cardinale è nato nel 1949 a São Francisco, ha studiato nei Seminari brasiliani, quindi alla Università Gregoriana in Roma(1988-1991).Ordinato nel 1976, ha svolto attività pastorali in vari Seminari, anche come Rettore, ed ha insegnato in Università religiose. Consacrato Vescovo nel 2001, fu Ausiliare dell’Arcivescovo di San Paolo e nel 2007 lo sostituì.

Benedetto XVI° lo ha eletto alla porpora nel 2007, con il Titolo di Sant’Andrea al Quirinale.