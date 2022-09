Recuperata la salma dell'astigiano deceduto a Roc della Niera, in Val Varaita

Si sono concluse intorno alle 11 di venerdì 23 settembre le operazioni di recupero della salma individuata ieri in alta Val Varaita, nel comune di Pontechianale, lungo il canale settentrionale del Roc della Niera.

Nel corso della mattina le squadre a terra dei tre corpi (tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco), partite a piedi viste le condizioni meteo negative che impedivano l'intervento aereo con l'elicottero dei Vigili del Fuoco, si sono portate in quota, in prossimità del luogo dell'incidente che si trovava al di sopra delle nuvole. Si è quindi deciso congiuntamente di allertare il Servizio Regionale di Elisoccorso che ha autorizzato la missione dell'eliambulanza.

Le squadre hanno raggiunto il corpo procedendo con tecniche alpinistiche su un terreno estremamente impervio.

Mentre i Finanzieri effettuavano i rilievi per la ricostruzione delle dinamiche dell'evento, il resto del personale ha operato mettendo in sicurezza la salma e trasferendola in una zona idonea per il recupero tramite verricello.

In seguito l'eliambulanza ha effettuato l'imbarco della vittima che è stata consegnata ai Carabinieri e ha recuperato tutto il personale intervenuto per il trasporto a valle.

La vittima è Giuseppe Degiorgis, uomo originario di Piovà Massaia nell'astigiano, classe 1963.

Le ricerche erano partite ieri mattina quando i famigliari hanno denunciato presso i Carabinieri il mancato rientro dell'uomo, partito presumibilmente nella giornata di mercoledì.

Dopo che l'autovettura è stata individuata in un parcheggio a Chianale, sono state effettuate delle perlustrazione aeree con l'elicottero dei Vigili del Fuoco e del Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne sul lato francese.

Cinquantanove anni, Giuseppe Degiorgis abitava a Piovà Massaia, al confine col comune di Piea. L'uomo era conosciuto per aver a lungo preso parte alla compagnia teatrale del paese. La tragica notizia ha destato profondo cordoglio nell'Astigiano. Probabilmente l'uomo si era recato in Val Varaita avendo una seconda casa in zona.

Lascia una moglie e un figlio.