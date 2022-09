Dalla maxi clutch alle bag trapuntate: i 5 modelli di borsa donna per distinguersi durante la stagione Autunno Inverno 2022/23

Fino ad ora ci siamo limitate a guardarle da lontano, ad ammirarle nei feed dei social network e nei video degli stilisti più in voga del momento. Ma ora che la bella stagione è quasi giunta al termine è il momento di scoprire quali saranno le borse must-have per l’autunno/inverno 2022, iniziando a prendere nota di tutte quelle a cui spetta un posto di diritto nelle nostre wishlist. Curiosa di saperne di più? Ecco una full-immersion sui cinque modelli che ti permetteranno di distinguerti durante i prossimi mesi.

Go big or go home, la borsa per il prossimo autunno è maxi

Le borse per la prossima stagione non conoscono mezze misure. Tote, clutch, shopper e shoulder bag avvistate sulle passerelle dei designer sono grandi, anzi grandissime. In vernice o in cuoio, in denim o in tela, ciò che conta è che siano sufficientemente capienti per custodire tutto ciò che serve per affrontare al meglio impegni lavorativi e uscite fra amiche.

Queste silhouette oversize, inaspettate e volutamente esagerate saranno in grado di aggiungere un tocco di carattere in più ad ogni mise, senza rinunciare all’eleganza. Diverse star, del resto, sono già state immortalate con maxi bag in spalla, come Chiara Ferragni, con la Book Tote di Dior in versione custom.

Moltissimi marchi stanno cavalcando questo trend, per dare vita a collezioni di borse declinate in chiavi molto diverse. Karl Lagerfeld, Lacoste e Valentino Bags vanno sul sicuro, proponendo eleganti modelli total-black.

Quante, invece, sono alla ricerca di accessori più vistosi e colorati possono optare per la shopper Roccobarocco, che approfitta di tutta la grinta del rosso, oppure ancora della maxi clutch firmata Guess, in color blu marino.

Half-moon bag dalla forma geometrica in stile Jacqueline Kennedy

Si conferma, anche per i mesi freddi del 2022, la tendenza della borsa a mezzaluna. Sinuosa ed elegante, è caratterizzata da un’inconfondibile forma a metà cerchio. C’è da dire che però, dall’iconica Jackie di Gucci del 1961, questo modello ne ha fatta di strada, integrando dettagli inediti e applicazioni ad hoc.

Di giorno, le half-moon bag su cui puntare sono quelle a contrasto con l’outfit, come insegnano Kim Kardashian e Kendall Jenner. Di sera, invece, via libera a nuance neutre, con inserti metallici e catene, per un look un po’ rock.

Classici e raffinati sono i modelli di Pull & Bear, Mango e U.S. Polo Assn. che propongono delle borse in tinta unita con chiusura a cerniera. Pratiche e capienti, si prestano sia ad essere portate in spalla che a mano.

Imperdibile, però, è anche la mezzaluna di Bershka. Il motivo è semplice. Presenta delle luccicanti applicazioni in pietra lungo tutta la superficie, che ti permetteranno di brillare e farti notare durante un party esclusivo o una serata galante.

Non solo tinte unite, via libera alle borse stampate con pattern fantasiosi

Accanto ai modelli più sobri, sulle passerelle dell’autunno inverno 2022/2023 si sono fatte notare anche le borse stampate, a volte rubando la scena ad abiti e calzature. Tra le fantasie più gettonate, figurano sicuramente pied-de-poule, pois, fotografie e fiori.

Shopping bag e pochette, si trasformano così nella tela di un artista, per dare vita a creazioni iconiche ed indimenticabili. Come rivelano le più interessanti offerte online di borse donna, tra le opzioni che rispondono a questo trend si incontrano le proposte griffate Y Not?. Realizzate in pelle, si distinguono per l’originalità delle stampe, che raffigurano diverse città del mondo.

Le donne che non vogliono rinunciare ai pattern floreali, nemmeno d’inverno, possono scegliere i modelli dei marchi River Island, Fiorucci o ALDO, declinati in eleganti tonalità pastello. Al contrario, quante desiderano mostrare il proprio animo grintoso possono approfittare della borsa leopardata Versace Jeans Couture, o della tracolla verde con motivo cocco di Parfois.

Borse morbide, furry e trapuntate, per ricordare il tipico tepore invernale

Passiamo ora a delle proposte più “calde” e confortevoli, per entrare in pieno clima invernale. Iniziamo dalle borse morbide e trapuntate, che ricordano le trame tipiche di impermeabili e piumini. Che siano in versione mini o maxi, le impunture sono in grado di rendere speciale anche il modello più minimal.

Ne è un esempio la MIT KETTE bag di Stradivarius. Disponibile in tonalità black o white, è decorata da delle leggere cuciture in rilievo, ed è completata da una sottile catena argentata. Più grintoso è il modello ADA di Valentino Bags, sulla cui parte anteriore figura anche il logo del brand.

La furry bag, invece, rigorosamente in faux fur, è un modello più versatile e ironico, da guardare ma anche da toccare! Attenzione però a non farsi ingannare dal suo aspetto sbarazzino. La borsa in eco-pelliccia cela un accento di audacia e sensualità.

Guess, ad esempio, dà vita ad una versione colorata, ricoperta da pelliccia soltanto nella parte superiore. Liu Jo, invece, propone una stampa animalier nelle nuance del nero.

Un grande classico dal fascino retrò, la borsa a bauletto

Chiudiamo questa full-immersion con un autentico evergreen, che si conferma accessorio cult anche per la stagione a venire: la borsa a bauletto. Non c’è da stupirsi, grazie al suo sofisticato fascino retrò e alla praticità che la contraddistingue è capace di mettere d’accordo tutte le donne.

Tra i modelli che più fanno venire l’acquolina in bocca alle fashioniste ci sono quelli minimal e tradizionali. Qualche esempio? La versione in cuoio di The Bridge, quella total-black di Anna Field oppure ancora quella firmata LYDC London, in tonalità rosa cipria.

Spazio, infine, anche a colorazioni sofisticate, pattern e fibbie a contrasto. Iconico è il bauletto Alviero Martini con stampa geo, decorato con raffinate applicazioni dorate.