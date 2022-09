INSACCATRICI PER SALUMI: MUST HAVE MADE IN ITALY

Gli insaccati rappresentano una delle principali eccellenze gastronomiche italiane, i nostri salumi infatti sono rinomati per l’alta qualità.

La fase di insacco dei salumi è un passaggio importantissimo per assicurare che la salubrità e la qualità organolettica dei prodotti rimangano eccellenti fino all’arrivo del prodotto sulla tavola del consumatore, e proprio in funzione di ciò che risulta essenziale l’utilizzo di macchine specifiche chiamate insaccatrici per salumi.

L’insaccatrice opera spingendo la carne tritata all’interno del budello, ossia una stretta sacca contenitiva.

Attualmente, sono disponibili due principali tipologie di insaccatrici per salsicce, ed è possibile acquistarle in modo sicuro anche online in negozi specializzati come Ristosubito. Possiamo trovare insaccatrici manuali, impiegate esclusivamente da utenti privati o da chi produce insaccati in piccole quantità, ed insaccatrici automatiche, utilizzate invece in ambito professionale.

In ambito industriale, si impiegano invece insaccatrici sottovuoto per salumi che potranno essere abbinate a diversi sistemi complementari e accessori.

Le insaccatrici sottovuoto hanno la caratteristica di conferire ai prodotti un aspetto compatto, lucido, omogeneo e privo di bolle d’aria.

Nel pieno rispetto degli stringenti standard dell’industria alimentare, queste macchine sono di norma interamente realizzate in acciaio inox, conformi alle normative CE e regolabili in parametri essenziali come vuoto e velocità.

COME SCEGLIERE LA MIGLIORE INSACCATRICE

Scegliere la migliore insaccatrice permette di realizzare preparazioni usando ingredienti sani e di cui si conosce la provenienza. Possiamo scegliere la migliore insaccatrice tra due tipologie differenti, elettrica o manuale, vediamo le differenze:

- Insaccatrice elettrica: più indicata per chi ha intenzione di fare salsicce in grandi quantità, inoltre alcuni di questi modelli elettrici sono in grado sia di tritare che di insaccare.

- Insaccatrice manuale: funzionamento a manovella oppure tramite uno stantuffo, così da forzare l’ingresso della carne nel budello. Naturalmente questo modello impiega più tempo per fare la salsiccia rispetto a una macchina elettrica, di contro però costa meno ed è perfetta per un utilizzo sporadico.

In generale scegli una macchina insaccatrice facile da pulire, in questo modo potrai rimuovere con semplicità e rapidamente la carne rimasta all’interno dell’unità. Prima dell’acquisto ricorda che se hai bisogno di creare solo qualche dozzina di salsicce per volta allora potrebbe andare bene un’insaccatrice di piccole dimensioni, se invece devi insaccare centinaia di salsicce, sarebbe meglio optare per un’unità più grande.

Se non hai mai utilizzato un’insaccatrice sarà meglio optare per un modello con velocità regolabile, con una velocità più lenta potrai controllare meglio le dimensioni e la forma della salsiccia.

