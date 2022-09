A Monterosso Grana l'esposizione di Marco Alimone nei locali del municipio

La Sala del Consiglio e gli uffici del Comune di Monterosso Grana ospitano una personale del pittore Cuneese Marco ALIMONE.

L’artista nato a Cuneo nel 1963 consegue il diploma di maturità artistica nel 1982.

Predilige la tecnica ad olio, china e trompe l’oeil. Dapprima con la tecnica della china realizza una Cuneo di altri tempi, attualmente i suoi paesaggi cuneesi, e non, li realizza ad olio dal vivo. Paesaggi a volte burrascosi a volte quieti in una visione idilliaca surreale rappresentati in un tumulto di colori forti e vibranti che descrivono le sensazioni e gli stati d’animo dell’artista. “L’amore per la pittura mi da sempre nuovi stimoli per migliorare l’espressione artistica, osservando con sempre maggiore attenzione tutto ciò che mi circonda e confrontandomi con altri artisti”.

Marco Alimone ha collaborato con il Comune di Monterosso Grana per la realizzazione dell’affresco dedicato a coloro che lavorano nelle cave di Frise sulla piazza di Frazione Saretto. Partecipa alla 28° rassegna arti figurative di Saluzzo.

“L’utilizzo delle sale del municipio per dare spazio agli artisti locali, trasformandole in una sorta di piccolo museo”, è questa l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Monterosso Grana “dare spazio agli artisti che lo desiderano e, perché no, rivitalizzare la sede comunale! Ci piacerebbe creare una galleria permanente con gli artisti che a rotazione potrebbero esporre”.

I quadri sono visibili negli orari di apertura al pubblico del Comune di Monterosso Grana martedì, giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.