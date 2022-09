Conto alla rovescia a Dronero per la 7ª edizione della "Passeggiata per la Vita"

A Dronero, manca ormai pochissimo alla tanto attesa "Passeggiata per la Vita". Giunta alla sua 7ª edizione e nuovamente in presenza, si terrà questa domenica, 25 settembre.

"Ultimi preparativi" - annuncia con entusiasmo il Comitato organizzativo - "Speriamo di regalarvi una bella giornata in compagnia, ricordando i nostri giovani, contenti e sorridenti, con tanta voglia di fare festa e stare insieme.

Grazie all’aiuto di tanti volontari che lavorano dietro le quinte senza far rumore, al supporto delle amministrazioni comunali di Dronero e Roccabruna che con i loro dipendenti stanno tirando a lucido le nostre due belle cittadine per renderle sempre più accoglienti per voi che domenica deciderete di fare una bella Passeggiata con noi."

Come per le altre edizioni in presenza prima dell'emergenza Covid, il ritrovo sarà alle ore 8.30 in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Partenza poi alle ore 9.30, con possibilità di scegliere tra due percorsi: uno più corto, di circa 6 km e l’altro di 12 km circa.

Una bellissima novità! Quest’anno ci sarà anche la possibilità di visitare l’antico Mulino della famiglia Cavanna, dove le farine vengono ancora macinate a pietra secondo l’antica tradizione.

Chi in questi ultimi giorni non riuscirà a trovare i pettorali in prevendita nei vari punti vendita della provincia, potrà acquistarlo direttamente in piazza domenica mattina tra le ore 8 e le ore 9.

Ci saranno Andrea Caponnetto e Serena Scaffardi a tenere compagnia, e a riscaldare i partecipanti prima della partenza. Come per le prime quattro edizioni, prima della partenza, c’è la possibilità di ritirare la maglietta personalizzata della Passeggiata per la Vita, presentandosi con il pettorale ai vari gazebo allestiti sulla piazza, che servirà anche per ritirare il pacco gara che verrà consegnato ai primi 4000 che avranno partecipato alla Passeggiata percorrendo uno dei due percorsi. Lo stesso pettorale portalo si può èportare con se se anche se si ha prenotato il pranzo nei vari locali che hanno aderito al Menù dello sportivo.

Tutti pronti alle 9.30 per partire insieme e creare un bel serpentone colorato e rumoroso per le strade cittadine: facciamo fare bella figura anche ai nostri amici a quattro zampe, pulendo eventuali loro bisogni. Anche per loro ci sarà un ricco pacco gara.'

L'intero ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto in parti uguali all’A.I.L. sez. di Cuneo e al Fiore della Vita di Savigliano.

"Queste due realtà di volontariato operano direttamente sul nostro territorio sostenendo la ricerca, i nostri amici e le loro famiglie che purtroppo stanno attraversando un particolare momento della loro vita causa la malattia. Dovete sapere che ogni volta che riusciamo ad aiutare direttamente o indirettamente uno di loro, è anche merito vostro che aderite e partecipate alle nostre iniziative; quindi grazie veramente a tutti voi che domenica decidete di essere con la Passeggiata per la Vita!!!

Possiamo sempre fare meglio ma, credeteci, ci mettiamo tutto il cuore."