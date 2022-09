VERSO LE ELEZIONI, l'appello al voto di Marco Perosino di Forza Italia

A due giorni dalle elezioni del 25 settembre, il senatore Marco Perosino, candidato alla Camera nelle fila di Forza Italia nel collegio plurinominale Piemonte 2, che mette insieme le province di Cuneo, Asti e Alessandria, ha chiuso la campagna elettorale nel suo Roero, presso il ristorante "da Mario" in frazione Vaccheria di Guarene, incontrando amici e sostenitori. Ecco il suo appello al voto.

"Come suggerisce il nostro presidente Berlusconi l'appello è prima di tutto per andare a votare: tante persone sono ancora indecise, e giustamente la protesta è legittima, sempre, ma ancor più di questi tempi, se non voti hai già perso, quindi... vai a votare ed esprimiti. Chiedo il voto per me e per il mio partito: votando Forza Italia nelle pronvice di Cuneo, Asti e Alessandria, alla Camera, il voto viene a me.

La nostra campagna elettorale si è rivolta alle persone e, come sempre, ho imparato tanto, traendo spunto da quello che mi dice la gente. Credo che i prossimi mesi affronteremo problematiche mai viste a memoria d'uomo: viviamo il post-Covid, la guerra in Ucraina, per la quale ci auguriamo presto la pace a ogni costo, il caro energia che mette in difficoltà tutte le famiglie e le aziende, alcune delle quali hanno già chiuso. Occorre che il Governo, come primo provvedimento, faccia qualcosa, anzi è già tardi: le bollette non sono sopportabili dal bar, come dal ristorante, dalla pettinatrice fino ad arrivare all'agricoltura e all'industria.

C'è poi la partita del PNRR da attuare per i Comuni, con investimenti che siano redditizi per la vita dei cittadini e la migliorino.

Permangono un sacco di problemi: l'immigrazione, l'inflazione, la sanità... Non si può promettere di fare tutto. Ma da parlamentare meglio 1 su 600 che 1 su 945. Spero che il Governo adotti misure coerenti con le necessità della nostra società: sono convinto di queste cose semplici... Se volete votare me, Marco Perosino, barrate Forza Italia. Sono disponibile sempre a incontrare tutti: non prometto la luna, ma un interessamento da persona seria".