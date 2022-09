Calcio Serie D, girone A: Pinerolo-Fezzanese chiude il programma della 4^giornata

(foto a c bra)

La sfida tra Pinerolo e Fezzanese (in programma oggi pomeriggio con fischio d'inizio alle ore 15) chiude il programma della quarta giornata del girone A di Serie D.

Primo turno infrasettimanale della stagione caratterizzato dal caso di Pont Donnaz-Casale, non disputata per delle irregolarità del terreno di gioco (campo e misure delle porte) e destinata al risultato di 3-0 a tavolino in favore degli ospiti.

In classifica il Bra sale a quota 5 punti dopo il pareggio di Sanremo, Fossano fermo a quota 1.

RISULTATI DELLA 4^GIORNATA

Asti-Gozzano 1-1

Borgosesia-Legnano 1-4

Castanese-Sestri Levante 1-3

Castellanzese-Vado 4-2

Chisola-Stresa 0-2

Fossano-Chieri 1-2

Derthona-Ligorna 1-1

Pont Donnaz-Casale (non disputata)

Sannremese-Bra 1-1

Pinerolo-Fezzanese: oggi ore 15

CLASSIFICA

Sanremese 10, Sestri L 9, Asti, Castellanzese 8, Gozzano, Vado, Chieri 7, Ligorna, Bra, Stresa, Borgosesia, Casale* 5, Pinerolo*, Derthona 4, Fezzanese*, Castanese, Pont Donnaz*, Legnano 3, Fossano 1, Chisola 0

*una partita in meno