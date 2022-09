Il legno è cultura, sostenibilità, arredo, circular economy e... Vieni a scoprirlo alla prima edizione di “Woody"

Unire le forze e fare sistema: i protagonisti della filiera del legno si presentano al pubblico con incontri, convegni e laboratori aperti nella prima edizione di “Woody 22” che si svolgerà dal 27 settembre al 1° ottobre presso la Casa del Fiume (piazzale Walther Cavallera, 19 Cuneo). Sarà l’occasione per il Cluster Legno Cuneo che unisce le diverse voci della filiera e fornisce servizi alle imprese, per creare nuove sinergie, far conoscere i percorsi di formazione per l’aggiornamento professionale e dare più visibilità ai progetti innovativi sulla circular economy, sul riciclo e sul riutilizzo dei prodotti.

Dopo l’inaugurazione di martedì 27 settembre alle ore 17 in cui interverranno la Regione Piemonte, il Mipaaf e l’Uncem sulla strategia forestale e la valorizzazione dei territori e dei boschi, si alterneranno appuntamenti sulla sostenibilità (mercoledì 28 settembre, ore 17), sulla Borsa italiana del legno (giovedì 29 settembre, ore 15), sulla valorizzazione del legno e della sua filiera (venerdì 30 settembre, ore 15), sul legno nell’arredo con architetti e designer ( 1° ottobre ore 10).

La partecipazione agli incontri è gratuita, è necessaria la prenotazione all’indirizzo: http://clusterlegno.it/category/eventi/