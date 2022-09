"Puliamo il Mondo": appuntamento il 30 settembre a Bra

Venerdì 30 settembre si svolgerà la trentesima edizione dell'iniziativa di Legambiente, dedicata agli studenti.

Come da tradizione, in città l’evento è rivolto alle scuole: quest'anno parteciperanno alla pulizia dell'area verde di via Piumati alcune classi del plesso “Don Milani”. Saranno presenti all'attività anche alcuni volontari della sezione braidese Legambiente Langhe e Roero, amministratori comunali e i referenti dell’Ufficio Ambiente.

Info:

Città di Bra – Ufficio Ambiente

tel. 0172.438210 – ambiente@comune.bra.cn.it