Inaugurato a San Michele Mondovì il camminamento ciclo-pedonale dedicato ai nuovi nati [FOTO]

Un percorso speciale, arricchito da alberi messi a dimora per ogni bambino nato nel 2020 e nel 2021.

Nonostante il maltempo non abbia consentito di tagliare il nastro inaugurale in loco, i festeggiamenti si sono svolti in allegria nella sala del teatro comunale alla presenza di tantissimi sindaci del territorio e dei rappresentanti delle istituzioni territoriali e delle associazioni.

"Con questa iniziativa - ha spiegato il sindaco Domenico Michelotti - vogliamo festeggiare i bambini che sono nati negli anni della pandemia e che, a causa delle restrizioni, non hanno potuto godere da subito delle carezze e della vicinanza dei parenti. Ringrazio il presidente regionale Cirio e tutti i sindaci, le associazioni, i rappresentanti delle istitutizoni e le famiglie che hanno voluto essere qui oggi per festeggiare questo bel momento. Un ringraziamento particolare poi al al gruppo del centro anziani per averci offerto tutto il rinfresco".

L'assessore Serena Ivaldi, referente dell'iniziativa, ha poi consegnato a ciascun bambino un attestato per ricordare questo momento: "Un bel modo per dare il benvenuto ai nuovi nati e augurare loro uno splendido futuro".

I nomi di tutti i nati, cui corrisponde un albero sul camminamento, sono stati scritti su alcune targhette che verranno poste in una bacheca all'inizio del percorso.

Ricordiamo che gli eventi in programma per la serata di questa sera sono stati annullati causa previsioni meteo avverse. Confermati quelli di domenica, come da programma.