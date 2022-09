Accusato di violenza sessuale da quattro sue pazienti: definitiva la condanna a cinque anni per medico albese

A pronunciarsi sul caso, nella giornata di ieri, è stata la III Sezione della Corte di Cassazione (presidente la dottoressa Elisabetta Ros i) che ha respinto il ricorso che i legali dell’uomo – gli avvocati astigiani Alberto Avidano e Pier Mario Morra – avevano presentato dopo la sentenza con la quale, nel novembre scorso, la Corte d’Appello di Torino si era espressa confermando il verdetto di colpevolezza già emesso in primo grado, riducendo però la pena rispetto ai 6 anni e 4 mesi inflittigli in primo grado, con rito abbreviato, dal Tribunale di Asti, giudice Giorgio Morando .

L’avvocato Paola Coppa si dice dal canto suo "molto soddisfatta per il risultato ottenuto anche grazie al lavoro di squadra con i colleghi delle altre parti civili. Si è trattato di un lungo e delicato processo nel quale siamo riusciti a far emergere la gravità dei fatti posti in essere dal dottor Surdo, resi ancora più odiosi in quanto avvenuti approfittando del suo ruolo di medico".