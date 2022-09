3 consigli per rendere memorabile un regalo

Una ricorrenza, un compleanno o una festività sono momenti in cui scegliere il regalo più memorabile è sicuramente importante. Scopriamo 3 consigli infallibili da seguire alla lettera in ogni occasione.

L’acquisto di un regalo può portare ad avere un vero e proprio “blocco dello scrittore”. Trovarsi senza una idea, fermi davanti allo schermo del proprio portatile o dello smartphone, inerti e senza trovare un’idea che valga la pena scegliere.

Più si avvicina la data dell’evento o del giorno in cui si dovrà consegnare il regalo, maggiore sarà il senso di oppressione che si andrà a provare. Per evitare questa spiacevole sensazione, grazie agli esperti di Enspire, una startup che si dedicata a sviluppare una Intelligenza Artificiale in grado di fornire a ogni utente il regalo migliore da acquistare, abbiamo stilato una serie di consigli – infallibili – per il regalo perfetto.

Nata da pochi anni, ci racconta Mattia Aloisi – CEO & Founder - Enspire ha già iniziato a regalarci una serie di grosse soddisfazioni. Sono migliaia gli utenti che grazie all’algoritmo che sfrutta una intelligenza artificiale proprietaria, riescono a trovare il regalo perfetto senza impazzire.

Compleanni, regali di Natale e ricorrenze di ogni sorta, trovano riscontro nella banca dati analizzata dalla nostra intelligenza artificiale. Il tutto in tempo reale e con risultati in continua evoluzione e che si adattano a ogni minimo cambiamento dei gusti delle persone.

Vediamo quali sono i 3 consigli che gli esperti di Enspire ci offrono per riuscire a fare il regalo perfetto in ogni situazione.

1: conoscere la persona a cui si farà il regalo

Può sembrare una cosa scontata, ma non sempre si conosce a fondo una persona come si pensa. Ryan Howell, psicologo della San Francisco State University, afferma che "il fattore più importante quando ci si scambia un regalo, è dimostrare che si conosce bene la persona e che si è profondamente legati a lei". In queste poche parole, è racchiusa una delle verità fondamentali quando si vuole fare un regalo. In aggiunta, è bene pensare anche all’utilità del regalo stesso. Cosa secondaria ma non di poco conto. Se si decide di regalare un buono per una cena in un ristorante stellato, bisogna anche accertarsi che il ristorante sia facilmente raggiungibile e/o non diventi una sfida usufruire del regalo che si è ricevuto. Quando si pensa ad un regalo, è bene non pensare a cosa si vorrebbe in regalo. Andrebbe preso in considerazione cosa può volere la persona che riceverà il regalo e come meglio potrà utilizzarlo o riscuoterlo.

2: un regalo fatto a mano o artigianale è sempre un’ottima scelta

Se si ha una buona manualità o si conoscono degli ottimi artigiani, un regalo di questo genere può essere una vera e propria scelta con stile.

Gli oggetti fatti a mano o che provengono dalle mani di un artigiano possono essere un pensiero più che gradito. In moltissime occasioni.

Nello stesso filone si possono mettere i regali dell’antiquariato. Anche se si tratta di regali di seconda mano, vista la loro provenienza, se si conoscono i gusti della persona in fatto di arredamento o la sua abitazione si potrà scegliere un qualche cosa che può rendere ancora più speciale la sua abitazione.

3: sceglie una esperienza, non un oggetto poco utile

Quando si ha la possibilità di scegliere una esperienza, al posto di un regalo rappresentato da un comune oggetto, è sempre bene dirigere la propria scelta verso il primo regalo. Un biglietto per un concerto, un viaggio in una qualche città o capitale Europea o una degustazione di vino sono regali in grado di rafforzare anche la più salda delle amicizie. Questo, anche se chi riceve il dono non andrà a fare questa esperienza insieme alla persona che ha fatto il regalo. Il gesto, di regalare un qualche cosa che potrà lasciare un ricordo indelebile nella memoria di chi ha fatto l’esperienza, è una cosa che non ha prezzo. Per chi si aspetta un regalo materiale, ottenere un regalo esperienziale è sicuramente una grande sorpresa. Come è stato detto all’inizio dell’articolo, questi 3 consigli offrono la possibilità a tutti di andare a fare un regalo perfetto e che sicuramente verrà apprezzato. In alternativa, se proprio non si riesce a trovare niente che sembra azzeccato come regalo, è sempre possibile provare il motore di ricerca di Enspire. In pochi click, si potrà avere una lista pressappoco infinita di consigli da cui trarre ispirazione e scegliere il regalo perfetto.