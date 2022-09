Boves Padel Club – sabato 1 ottobre open day under 18

In attesa dell’Inaugurazione dell’8 ottobre e per iniziare a far conoscere il Padel, il Boves Padel Club organizza per sabato il 1 ottobre un Open day per i più piccoli!

Se hai tra i 6 e i 18 anni, il 1 ottobre un istruttore Federale ti aspetta sui campi del Boves Padel Club per provare e scoprire lo sport del momento, dinamico e divertente!

Prenota il tuo posto chiamando la segreteria.





Per maggiori informazioni https://bovespadelclub.it/

Telefono 346-1193697

Facebook https://www.facebook.com/bovespadelclub

Instagram https://www.instagram.com/bovespadelclub/