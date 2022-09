Festa dei Nocciolini 2022 di Chivasso (TO): dibattito su Enogastronomia, turismo e sviluppo del territorio

Fra i molti interessanti dibattiti della XXVI Edizione della Festa dei Nocciolini 2022 in corso in Città, di particolare attualità è quello previsto oggi, sabato 24 settembre 2022 alle ore 18,00 presso l’Area Food Experience in Piazza della Repubblica a Chivasso (To).

“Enogastronomia, turismo e sviluppo del territorio” è il titolo del dibattito moderato daFabio Bongiorni che metterà in evidenza il potenziale anche in quest’ambito della Città “porta del Canavese e del Monferrato”, grazie alla posizione logistica e alla rete di infrastrutture stradali e ferroviarie. Al dibattito parteciperanno:

Chiara Casalino Assessore della Città di Chivasso al Commercio, Fiere, Mercati ed Artigianato, Turismo e Tempo libero;

Maria Luisa Coppa Presidente Confcommercio Piemonte e Presidente Ascom Confcommercio Torino e Provincia;

Gianluigi Barone Amministratore Delegato LMR Events Srl - TrEno

Claudio Porchia Giornalista e Presidente dell'Associazione Ristoranti della Tavolozza Il tema dei “binari” e del turismo ferroviario è di grande attualità in città, specialmente in vista della riapertura al traffico della rinnovata linea Chivasso - Asti che si svolgerà con un festoso taglio del nastro previsto domenica 2 ottobre 2022 alla stazione FS di Piazza Garibaldi, al quale sarà presente anche Ascom Chivasso.