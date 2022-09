Ritorna la rassegna cinematografica del circolo Il Nucleo di Alba

Ritorna a gran richiesta la consueta rassegna cinematografica del circolo "Il Nucleo", giunta quest’anno alla sua 42a edizione. Anche quest’anno la sala Ordet di Alba si anima nuovamente con una stagione ricca di grandi titoli.



Si partirà il 5-6 ottobre con Nostalgia di Mario Martone per poi proseguire fino al 9 febbraio con 17 titoli: Spencer di Pablo Larraín (Usa 2021), Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson

(Usa 2021), Elvis di Buz Luhrmam (Usa/Aus 2022), Alcarràs - L’ultimo raccolto di Carla Simón (Spa 2022), Il male non esiste di Mohammad Rasoulof (Iran 2020), Il signore delle formiche di Gianni Amelio (Ita 2022), Parigi, tutto in una notte di Catherine Corsini (Fra 2021), Full Time - Al cento per cento di Eric Gravel (Fra 2021), Una madre, una figlia di Mahamat-Saleh Haroun (Ciad-Fra-Ger-Belgio 2021), Tra due mondi di Emmanuel Carrère (Fra 2021), Memory Box di Joana Hadjithomas, Khalil Joreige (Lib-Can- Fra, 2021), La figlia oscura di Maggie Gyllenhaal (Usa 2021), Ali & Ava - Storia di un incontro di Clio Barnard (Gb 2021), Un altro mondo di Stéphane Brizé (Fra 2021), 200 metri di Ameen Nayfeh (Pal-Gior-Qat-Ita-Sve 2020), L’accusa di Yvan Attal (Fra 2021).



La selezione, come ogni anno, rappresenta il meglio delle pellicole presentate nei festival cinematografici internazionali, acclamate da pubblico e critica.



Le proiezioni si terranno presso la sala Ordet di Alba il mercoledì e giovedì alle ore 21.



L’abbonamento, necessario per l’accesso alla rassegna, è di 40 euro (valido per tutti i 17 film) e potrà essere sottoscritto presso: Libreria La Torre, via Vittorio Emanuele 19/G; Libreria San Paolo, via Vittorio Emanuele 30/A; Libreria Milton, via Elvio Pertinace 9 e presso la sala Ordet, in piazza Cristo Re, prima delle proiezioni dei film.



Per ogni informazione e per restare aggiornati sulle iniziative segui la pagina Facebook associazione culturale Il Nucleo.