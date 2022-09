Ultimo Weekend di "Immaginista 2022", la mostra Internazionale di Astrattismo Contemporaneo ad Alba

Sarà questo l’ultimo weekend utile per visitare la mostra internazionale di astrattismo contemporaneo intitolata “IMMAGINISTA 2022” nell’antica chiesa di San Domenico in via Teobaldo Calissano ad Alba.

Curata da Andrea Vero con il prezioso contributo scientifico del professor Francesco Poli, l’esposizione ripercorre il mondo dell’astrattismo pittorico e scultoreo, dalle origini all’attualità.

Aperta il 6 settembre, visitatissima da appassionati e da gruppi di turisti in visita nella città, la mostra permette di ammirare lavori di Amadio, Fraccari, Garis, Pinot Gallizio, Gentilini, Kastro, Mainolfi, Mastroianni, Wiegman, De Lutti, Fornasetti, Mirghawameddin, Antony, De Luca, Pitout, Ram e Simondo.

“IMMAGINISTA 2022” è organizzata dall’associazione culturale Ordine dei Cavalieri delle Langhe - APS in collaborazione con l’associazione INSIEME di Cuneo e l’associazione La Prima Langa - Osservatorio del paesaggio e fa parte del progetto MACAL, acronimo di Mostre d’Arte Contemporanea ad Alba e nelle Langhe.

Un invito dunque percorrere un viaggio da Pinot Gallizio alla Crypto Art e immergersi nell’astrattismo contemporaneo grazie ai capolavori esposti in san Domenico con i seguenti orari:

Venerdì 15.00/18.00 Sabato e domenica 10.00/12.00 e 15.00/18.00 - Ingresso libero