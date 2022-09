Una giornata con il gruppo Calisthenics Mondovì al Parco Villa Nasi

Il Comune di Mondovì promotore del progetto PARKOUT - sostenuto dalla Compagnia di San Paolo con un finanziamento di 70.000 euro attraverso il bando Minclub - invita la cittadinanza tutta e i relativi partners a prendere parte alla giornata organizzata dal gruppo Calisthenics Mondovì, che si terrà domenica 2 ottobre 2022 presso il Parco Villa Nasi di Mondovì.



All’interno del percorso che vede coinvolti l’ASLCN1, Il Consorzio dei servizi socioassistenziali del Monregalese, il Centro di formazione Professionale Cebano-Monregalese, L’Istituto Scolastico Cigna-Baruffi-Garelli, La Cooperativa Caracol, L’ASD Macramè e L’ASD Fazzari Team, il gruppo di Calisthenics attraverso un accompagnamento educativo e tecnico-professionale ha potuto realizzare il sogno di costruire una palestra a cielo aperto al Parco Villa Nasi di Mondovì (CN) riqualificando una zona votata da tempo all’abbandono e al degrado ambientale e sociale. Le strutture appartengono al Brand Spartaco, scelto per essere a norma rispetto alla possibilità di tenere eventi e manifestazioni sportive competitive.

Attraverso il progetto si sono coinvolte le classi e le scuole per usufruire gratuitamente del Parco, organizzando allenamenti in accordo con gli istruttori e gli insegnanti di educazione motoria anche durante il tempo curricolare scolastico. Le associazioni hanno animato momenti di incontro con i ragazzi nel periodo extra-scolastico, mentre il percorso di monitoraggio ha garantito un’importante momento i confronto e gemellaggio con altri progetti dell’interland Torinese.



All'evento verranno ospitati i ragazzi del Progetto “Oltre le Barre” di Torino Vallette - gemellato con PARKOUT - progetto attraverso il quale sono state sviluppate la capacità espressiva dei giovani del quartiere attraverso l’arte, la musica e la cultura hip-hop. Fondamentale il contributo dei mentor che accompagnano e sostengono i ragazzi in questro percorso, artisti del calibro di Inoki, un vero e proprio baluardo della cultura hip-hop in Italia, Beba, Jack Sapienza e Rico Mendossa in rappresentanza della scena torinese; e insieme il contributo dei tutor, i musicisti Gabriele Concas e Matteo Marini (The Sweet Life Society), responsabili del percorso di formazione e produzione.



Il progetto PARKOUT, dal suo canto metterà in campo Giampaolo Calvaresi. Atleta di Calisthenics, anzi, in molti lo considerano come un vero e proprio punto di riferimento in questo particolare sport, prima divenuto particolarmente famoso in America e successivamente in Italia. La sua carriera è iniziata quasi casualmente, durante un suo viaggio in Inghilterra, infatti, alcuni ragazzi lo hanno individuato mentre si allenava e gli hanno consigliato di pubblicare in rete le proprie sessioni di allenamento. Questo, poco dopo, l’ha reso noto nell’ambiente. Giampaolo è stato anche sulla copertina di Men’s Health ed è stato un concorrente di Italia’s Got Talent. Il suo profilo Instagram conta quasi un milione di followers.

L’evento è aperto a tutti, in particolare ai giovani tra i 14 e il 25 anni. Si suggerisce un abbigliamento comodo qualora si vogliano provare le strutture sportive.