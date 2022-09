Vicoforte commissariato, l'ultimo saluto di Roattino in consiglio

Giovedì 22 settembre, nel corso dell'ultimo consiglio comunale, l'ex primo cittadino ha salutato i vicesi, con un po' di amaro in bocca per come si è concluso, prima della naturale scadenza, il suo secondo mandato.

“Oggi è l’ultimo giorno del mio mandato da sindaco: purtroppo non si sono ricostituite le condizioni per poter amministrare il nostro paese. Ci ho creduto fino alla fine e pensavo di poter completare il programma in considerazione del fatto che le attività finalmente, dopo la fase più acuta della pandemia, erano ripartite.” – ha detto in sede di consiglio – “Si è cercato di far credere che il Comune versasse in una situazione disastrosa, ma stranamente non sono mai stati rilevati reali o gravi disservizi. Tollerare vane scuse politiche, verificare che l’attenzione venisse unicamente puntata su cavilli, refusi ed argomenti di sicuro recuperabili, oltre a non veder data importanza alle questioni rilevanti da affrontare concretamente ed in maniera imminente, fa ancora più male. Ricordo a tutti che per un certo periodo la macchina amministrativa è stata bloccata per mancanza di personale. Abbiamo però affrontato e superato la situazione con assunzioni qualificate, ora a pieno regime. Non ci è stato però dato tempo. Ho così dovuto rassegnare le mie dimissioni non certo per mancanza di volontà nel portare avanti gli impegni amministrativi, bensì perché mi mancano i numeri in Consiglio ed il supporto di chi, fino a fine luglio, faceva parte della mia squadra. Peccato.”

Su quanto è stato realizzato e sui progetti che partiranno l’ormai ex primo cittadino ha spiegato: “Ora ci aspetteranno tanti mesi di immobilismo totale. Si dovrà fare i conti quindi con ulteriori ritardi di programmazione e si perderanno in questo modo occasioni di sviluppo per il territorio oltre alla possibilità di aderire a bandi importanti a livello europeo, nazionale, regionale ed anche locali. I Vicesi avevano ed hanno bisogno di tutto questo?".

Roattino ha colto poi l'occasione per tracciare un bilancio di quanto è stato realizzato e sui prossimi interventi in partenza:

"Nei prossimi giorni saranno realizzate le opere di messa in sicurezza del fiume Corsaglia in Località “Martinetto” di Moline (importo dei lavori 300 mila euro, con il sostegno di finanziamento regionale); di predisposizione, in collaborazione con Mondo Acqua, del progetto per la nuova rete di approvvigionamento idrico in Località Cinzara (importo dei lavori 240 mila euro, con il sostegno di finanziamento regionale); ultimazione dell’area camper; realizzazione dell’ascensore presso la sede municipale. Andranno anche a regime: il doposcuola, l’iniziativa “Nonno Vigile”, la candidatura a valere sul bando regionale dedicato ai distretti del commercio, a supporto del sistema commerciale locale, la destinazione di un’area per la realizzazione di edicole e cripte nel cimitero di Fiamenga”.

“Credo di essere una persona umile, onesta, seria e sempre a disposizione. – ha concluso Roattino - “Non penso di aver sbagliato e rimango volenteroso e combattivo quando si tratta del mio paese: con la mia squadra sono a disposizione per qualunque attività che possa portare del beneficio a Vicoforte. Auguro ai Vicesi ogni bene. Ritenendo che meritino di essere guidati e amministrati da persone serie e volenterose, sapranno di certo discernere, attraverso il voto, rappresentanti che sappiano esercitare la loro missione amministrativa in forma di servizio e non di gestione di un potere. Rivolgo un ringraziamento a tutte quelle persone che, nell’ambito dei rispettivi ruoli, mi hanno sostenuto in questi anni ed in particolare sono veramente grato a Eraldo Prette, Romina Barattero, Guido Olivero, Pierluigi Mancardi, Giovanni Badino, Daniela Murazzano, Davide Alciati ed Elena Cuniberti per la serietà dimostrata anche nei frangenti più difficili. Un grazie particolare va alla mia famiglia, che mi è sempre vicino.”

Intanto ieri, venerdì 23 settembre, è arrivata la notizia ufficiale del commissariamento. I poteri del sindaco e dell'intero consiglio comunale sono stati conferiti al commissario straordinario, dott.ssa Silvia Bolmida, già segretario comunale presso il comune di Dogliani.