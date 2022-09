"Il valore della multidisciplinarietà - Neurochirurgia e Neuroradiologia": incontro a Cuneo [VIDEO]

La Fondazione Ospedale Cuneo Onlus, in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo e Villa Tornaforte Aragno Humanities Forum Cuneo, ha organizza il primo di una serie di incontri "Best Performers Medical Colloquia", volti alla promozione delle eccellenze sanitarie cuneesi.

Il primo incontro si è svolto giovedì 22 settembre a Villa Tornaforte, in frazione Madonna dell'Olmo di Cuneo, sul tema "Il valore della multidisciplinarietà - Neurochirurgia e Neuroradiologia", con la partecipazione del dottor Michele D'Agruma, del dottor Fabrizio Venturi e del dottor Maurizio Grosso

Come ha dichiarato Silvia Merlo, presidente della Fondazione Ospedale Cuneo Onlus: “Ci saranno altri quattro incontri per tornare a far parlare i medici in mezzo alla gente”.