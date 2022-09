A Revello automobilismo d’epoca protagonista con “Ruote nella Storia”

Domenica 25 settembre, dalle 8 alle 18, a Revello (CN) con ritrovo in piazza della Vittoria, si svolgerà la manifestazione “Ruote nella Storia 2022”, il tour di raduni e incontri dedicato agli appassionati di automobilismo d’epoca che ACI Storico porta in tutta la Penisola. La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Cuneo si svolge con il patrocinio della Città di Revello. Per maggiori informazioni contattare il numero 0171/440031 o scrivere a segreteria@acicuneo.it

“Sulla scia del successo ottenuto negli ultimi anni, come a Monforte e a Limone Piemonte, – dichiara il presidente dell’Automobile Club Cuneo, Francesco Revelli – come Automobile Club Cuneo torniamo ad organizzare la tappa di “Ruote nella Storia”, il format creato dall’Automobile Club d’Italia e da ACI Storico con la presenza capillare sul territorio italiano degli Automobile Club provinciali, dedicato ai possessori di auto d’epoca, che desiderano utilizzare la propria vettura in un contesto turistico e culturale di eccellenza. La manifestazione vanterà un programma ricco di attività, il raduno di vetture d’epoca, la visita ai luoghi più suggestivi del centro di Revello, una visita guidata all’Abbazia di Staffarda e un pranzo conviviale. Ruote nella Storia non vuole essere una gara perché la passione a quattro ruote non è un elemento di sfida, ma di aggregazione. Non si vince e non si perde: ci si diverte”.

L’evento si aprirà alle ore 8 con l’accoglienza degli equipaggi a Revello in piazza della Vittoria e collocazione espositiva delle vetture. Seguirà la distribuzione delle informazioni sulla giornata, verifiche amministrative e possibilità di visita della Cappella Marchionale, del Museo Naturalistico del Po e della Collegiata. Al termine di un breve briefing, dalle 10.30 è previsto il preallineamento in via Giolitti, punto nevralgico della manifestazione con presentazione dei singoli equipaggi e delle vetture ed inizio del giro turistico con prima destinazione l’Abbazia di Staffarda, con visita guidata dalle 11. Alle 12.15 ripartirà il giro turistico con arrivo alla frazione Morra San Martino. Alle 13 pranzo per gli iscritti all’interno del Ristorante Agriturismo “La Virginia”, antico casale immerso nel verde dei prati e castani, ai piedi del maestoso “Re di Pietra” Sua Maestà il Monviso con successiva consegna delle targhe di partecipazione a ricordo della manifestazione. Nel pomeriggio si svolgerà la parte pratica di avviamento alla regolarità su un percorso storico: si transiterà sulla famosissima ex prova speciale di via Poetto che tra gli anni Settanta ed Ottanta fu parte del percorso del celebre Rally 100.000 Trabucchi, manifestazione che ha segnato la storia sportiva piemontese il cui marchio è registrato ACI Cuneo. La manifestazione terminerà alle 18.