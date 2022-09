Cuneo Volley: lunedì 3 ottobre presentazione della stagione 22/23 all'Oktoberfest

Il momento tanto atteso è arrivato. Il Cuneo Volley presenta la stagione 22/23 e lo fa in grande stile, con un evento eccezionale e gratuito, aperto a tutta la cittadinanza.

Lunedì 3 ottobre dalle ore 19.30 presso l'Oktoberfest di Cuneo che quest'anno sarà allestito proprio nel piazzale adiacente al Palazzetto dello Sport.

Per l’occasione sarà riservato un intero padiglione per accogliere tutti gli Sponsor, i Tifosi e gli appassionati del mondo biancoblù.

A presentare la serata un mattatore d’eccezione, il solo e unico Maurizio Colantoni, giornalista e voce della pallavolo italiana nelle telecronache ufficiali.

Sarà l'occasione per abbracciare per la prima volta la squadra che affronterà il campionato nazionale di Serie A2, scoprire in anteprima le nuove divise da gioco, conoscere il numerosissimo settore giovanile e i progetti esclusi presenti e futuri.

Per confermare la propria presenza all’evento, basterà cliccare sul seguente link e registrarsi: https://www.eventbrite.it/e/422123933047

Infine, al termine dell'evento sarà possibile cenare presso l'Oktoberfest insieme a tutto il team del Cuneo Volley ad un prezzo convenzionato di 20€, servirà prenotarsi tramite messaggio WhatsApp al numero +39 391 3382548 -> https://wa.me/393913382548