Volley: la Lpm Bam Mondovì lancia la campagna abbonamenti

A poco meno di un mese dalla partenza del Campionato di Volley di Serie A2 Femminile, previsto per il 23 ottobre, la Lpm Bam Mondovì ha lanciato la propria campagna abbonamenti. Il pubblico monregalese in questi anni ha dimostrato sempre grande attaccamento ai colori rossoblù, con spalti sempre gremiti e con una tifoseria calorosa quanto apprezzata. Anche per questa nuova avventura sportiva la tifoseria saprà fare la sua parte.

Ecco i dettagli della campagna abbonamenti presenti nel comunicato della Lpm:

Scatta la campagna abbonamenti del club monregalese, pronto per il nuovo campionato di Serie A2 Femminile. Il debutto è previsto domenica 23 ottobre e sarà subito “big match” tra LPM BAM Mondovì e Futura Giovani Busto Arsizio.

Gli appassionati possono da oggi acquistare online, sulla piattaforma liveticket.it/lpmpallavolo, la tessera abbonamento per seguire tutte le gare casalinghe delle pumine, presso il PalaManera di Mondovì.

Due le tipologie disponibili: abbonamento sostenitore e standard.

L’abbonamento sostenitore ha un costo di 150€ e prevede l’accesso a tutte le gare della stagione 2022/2023 (Regular Season, ev. Coppa Italia, ev. Pool Promozione ed eventuali PlayOff): un modo per essere vicini alla società fin dall’estate!

L’abbonamento standard è valido per le undici gare di Regular Season ed ha due tariffe: l’intero 80€ ed il ridotto 60€ (Under 18, over 65, genitori pumine e tesserate Vicoforte Volley Ceva).

Si ricorda che l’ingresso è omaggio per bambine e bambini Under 12.