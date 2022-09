Volley: la Lpm Bam Mondovì piega per 3-1 le campionesse di Francia del Volero Le Cannet e chiude il trofeo "Alpi del mare" al 3° posto

Il Puma manda al tappeto le campionesse di Francia del Volero Le Cannet per 3-1 e chiude al 3° posto la sua avventura nel Trofeo "Alpi del Mare" di scena a Cuneo. La Lpm Bam Mondovì, unica formazione di serie A2 in campo, nel primo pomeriggio di oggi si è tolta la soddisfazione di vincere la finale per il 3° e 4° posto contro le più quotate avversarie del Volero Le Cannet.

Una grande soddisfazione se si considera che il Volero è reduce dalla vittoria del Campionato francese e della Coppa di Francia. Un successo che ha permesso alla squadra di coach Matteo Bibo Solforati di conquistare il 3° posto del torneo, ma soprattutto di trarre tanti elementi positivi in vista dell'avvio del campionato di serie A2 previsto per il prossimo 23 ottobre.

Grande soddisfazione dunque per la Lpm, che dopo aver concesso alle avversarie il primo set ha ribaltato il match chiudendolo sul 3-1. Ottima prova per tutte le pumine, in particolare per la "bomber" Clara Decortes, autrice di 23 punti. Da ricordare, infine, che mentre scriviamo è in corso la finale per il 1° e 2° posto tra la Cuneo Granda San Bernardo e il RC Cannes.