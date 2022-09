In programma a Savigliano lunedì 10 ottobre una presentazione gratuita del corso di Qi Gong, ginnastica salutista orientale, via per il benessere e la longevità. Respiro-movimento-meditazione.

L'incontro è alle ore 20.30 presso la coop Piccolo Mondo, via dell’Artigianato 5. Entrata libera.