Il raduno della sezione ANA Mondovì a Cortemilia, che ha festeggiato il 90° anniversario del suo gruppo

Cortemilia , nell'ambito dei festeggiamenti per il 90° anniversario della fondazione del gruppo alpini , ha ospitato il raduno annuale della sezione ANA di Mondovì.

Tantissime penne nere oggi, domenica 25 settembre, si sono ritrovate, insieme a sindaci e amministratori del territorio, nella capitale della Tonda Gentile per festeggiare insieme.

L’evento, organizzato dagli Alpini di Cortemilia, in collaborazione con tutti gli altri gruppi alpini della Valle Bormida, che fanno capo alla Sezione di Mondovì e precisamente Castelletto Uzzone, Gorzegno, Levice, Perletto e Prunetto è stato occasione anche per inaugurare la targa in ricordo del “Milite Ignoto".

La giornata è iniziata con ilritrovo n piazza Divisione Alpina Cuneense, località San Rocco alle ore 8.30 per iscrizione vessilli e gagliardetti. Alle 9.30 la cerimonia con l’alzabandiera, l’onore ai Caduti il saluto delle autorità e la benedizione della targa e a seguire la Santa Messa officiata dai parroci di Cortemilia.

Al termine della funzione religiosa sfilata per le vie cittadine dei partecipanti accompagnati dalle note della fanfara alpina “Valle Bormida” e dal gruppo salmerie della Sezione di Mondovì con splendidi 6 grandi muli.

Al termine ancora onore ai Caduti in piazza Savona e il pranzo a base di prodotti tipici della zona a cura dei gruppi alpini della valle Bormida. Nella chiesa dell’ex convento mostra sull’ Epopea degli Alpini. Nel pomeriggio per gli Alpini che hanno prenotato sarà possibile visionare il “Museo Del Mulo” ospitato nel castello di Prunetto.