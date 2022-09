Le penne nere monregalesi in trasferta a Napoli per 150° anniversario della Costituzione delle Truppe Alpine

Anche la Sezione ANA di Mondovì sarà presente alla cerimonia solenne per il 150°Anniversario della Costituzione delle Truppe Alpine che si svolgerà a Napoli da giovedì 13 a domenica 16 ottobre.

IL PROGRAMMA DELLA TRASFERTA

1° giorno giovedì 13 ottobre : ORE 20.00 partenza da Mondovì P.zza Monteregale in pullman gran turismo munito di comode poltrone Chaise Longue con distanza un metro fra un sedile e l’altro per permettere di viaggiare in assoluta comodità. Pernottamento a bordo.

2° giorno venerdì 14 ottobre: NAPOLI

arrivo a Napoli ( offerta prima colazione ), inizio della visita panoramica guidata: vista dall’alto di Marechiaro, stop fotografico a Posillipo, Margellina, lungomare Caracciolo e Piazza Vittoria. Arrivo in hotel, scarico dei bagagli e pranzo presso il ristorante dell’hotel. Nel pomeriggio proseguimento delle visite: Spaccanapoli, Piazza San Domenico Maggiore, Piazza del Gesù con l’omonima chiesa e il Complesso di Santa Chiara, Via Toledo, esterni della Galleria Umberto 1° e del Palazzo Reale e Piazza del Plebiscito. Al termine rientro in hotel per la sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

3° giorno sabato 15 ottobre: NAPOLI

Colazione in hotel e giornata a disposizione per partecipare alla Cerimonia dell’Anniversario delle Truppe Alpine. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

4° giorno domenica 16 ottobre: NAPOLI – ORVIETO – LOC. DI PARTENZA

Colazione in hotel e rilascio delle camere. Inizio del viaggio di rientro, sosta nei dintorni di Orvieto per il pranzo di chiusura in ristorante. Al termine proseguimento del viaggio di rientro con arrivo in serata presso le località di partenza.

ULTIMISSIMI POSTI DISPONIBILI

quota partecipazione euro 350

info: 335 6959159