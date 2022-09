Boom di visitatori al Santuario di Santa Lucia nei mesi estivi

È stato un grande successo il terzo anno della riscoperta estiva del Santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì, con le affollate visite guidate mensili a tutto lo storico edificio.

Complessivamente oltre 1.500 persone (provenienti da tutto il cuneese, ma anche dalle provincie limitrofe piemontesi e liguri, nonché da altre zone dell’Italia, dalla Francia e dall’Austria, alcuni organizzati in pellegrinaggio e gruppi organizzati), hanno varcato l’ingresso del Santuario, la maggior parte delle quali prenotando per le visite guidate, riscoprendo così la storia, le curiosità e le origini del luogo e del culto legato alla “Santa della Luce”.

Un successo inaspettato, che ha visto partecipi anche l’Associazione Radioamatori Italiani – sez. di Mondovì, che ha condotto un folto gruppo in occasione del raduno annuale dei soci e la Parrocchia di Salmour che ha aperto l’anno di attività pastorale con un pellegrinaggio comprensivo di Messa e camminata con bambini, ragazzi e famiglie.

Situato poco distante dalla strada provinciale tra Villanova e Roccaforte Mondovì, ma ancora in territorio della Parrocchia di Santa Caterina in Villavecchia, il Santuario si staglia sul pendio del Colle Momburgo (noto anche come Monte Calvario) e da circa 700 anni accoglie nella sua “chiesa nella roccia” pellegrini e viandanti, riscuotendo un fascino sempre nuovo, unico ed eccezionale, permettendo di riassaporare un armonia di pace e serenità, nonché di raccoglimento, a chi giunge in pellegrinaggio, per motivi di devozione popolare o per una semplice preghiera alla “Santa della Luce”.

Si ricorda che l’apertura del Santuario rientra nel progetto del “Museo Diffuso Villanovese”: nelle date estive previste per le visite guidate, sono stati anche aperti altri siti, come il Museo delle Suore Missionarie della Passione (Museo-casa di Madre Margherita), l’antica Chiesa di Santa Caterina e la Chiesa Barocca (ex confraternita) di Santa Caterina che ospita una preziosissima pala d’altare dedicata alla Madonna del Rosario recentemente restaurata.

Dopo l’apertura estiva, il Santuario è momentaneamente chiuso e la riapertura è prevista per l’estate prossima.

Un grazie sincero giunga a tutti i volontari che hanno garantito ogni Domenica l’apertura del Santuario e prestato servizio in vario modo durante le visite guidate, nonché gestito il rinnovato punto degli “oggetti ricordo”.

Grazie anche alle Associazioni Villanovesi (in particolare Protezione Civile Comunale e Gruppo Alpini Villanova) e all’Amministrazione Comunale per la collaborazione alla manutenzione delle aree esterne della struttura.

Per informazioni 351.6384771 (tel., sms, whatsapp), e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o pagina Facebook (Santuario di Santa Lucia - Villanova Mondovì).