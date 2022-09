Villanova Mondovì aspetta Bee, la fiera dei formaggi di montagna con ospite lo chef stellato Andrea Larossa

Sarà Andrea Larossa lo chef stellato ospite di Bee. La fiera dei formaggi di montagna, giunta alla sua 9° edizione, si svolgerà a Villanova Mondovì sabato 19 e domenica 20 novembre. L'organizzazione è affidata al Comune ospitante in collaborazione con Slow Food, la presentazione ufficiale dell'evento è avvenuta ieri durante Terra Madre – Salone del Gusto a Torino.

Un’anteprima allietata dall’accompagnamento musicale di Giuseppe Bottero e Andrea Griffone a cui hanno preso parte, tra gli altri, Andrea Blangetti, consigliere di Slow Food Italia, e Roberto Costella, presidente di Slow Food Piemonte.

Lo show culinario di Andrea Larossa

Il titolare dell'omonimo ristorante, con sede a Torino dopo gli inizi ad Alba e capace di ottenere 1 stella Michelin, sarà il grande protagonista della manifestazione: “Larossa - ha spiegato Andrea Blangetti di Slow Food Piemonte e Valle d'Aosta – ha iniziato la sua carriera da Carlo Cracco, prima di aprire il suo ristorante ad Alba insieme alla moglie Patrizia e ottenere la stella Michelin nel 2018. Nel 2021, con l'obiettivo di concentrarsi maggiormente sulla parte culinaria, si è spostato a Torino nella sede attuale vicino corso Moncalieri: questa decisione è nata perché nell'albese i clienti erano maggiormente interessati alla carta dei vini che non al menù. A Villanova di uno show culinario in abbinamento a un produttore di vino del territorio, che per l'occasione sarà Marziano Abbona di Dogliani”.

Bee, la fiera dei formaggi di montagna

Ma Bee ospiterà, innanzitutto, la 22° rassegna ovicaprina e il mercato del gusto, con la possibilità di pranzare e cenare in piazza: “Parleremo - ha sottolineato il vice-sindaco di Villanova Mondovì Michele Pianetta – di cibo ma non solo, con tantissimi appuntamenti tra cui quelli musicali. Nella tradizione festeggeremo la Fiera di Santa Caterina, che da 9 anni ha cambiato veste e nome per dedicarsi agli ovini e ai caprini. Grazie alla collaborazione con Slow Food abbiamo l'obiettivo di costruire cultura del cibo, promuovere i produttori d'eccellenza e far conoscere il territorio, per un evento che ogni anno richiama tra i 20mila e i 25mila visitatori; per un comune di 6mila abitanti si tratta di uno sforzo organizzativo notevole”.

"Un piacere e un onore poter presentare la nona edizione della nostra fiera in una scenografia così prestigiosa - ha aggiunto l’assessore all’Agricoltura, Guido Preve. - "Stiamo lavorando ad un’edizione 2022 ricca e stimolante che vedrà quel tradizionale abbraccio di sapori e saperi tra mercato del gusto, rassegna ovicaprina, street food, laboratori del gusto e intrattenimento culturale",

Il programma completo è disponibile qui: https://fierabee.it/it

