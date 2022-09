ELEZIONI Politiche 2022, in Granda alle 12 affluenza attorno al 22%

COME SI VOTA

Due sono le schede: una gialla per il Senato e una rosa per la Camera.



La modalità più semplice di voto è tracciare una croce sul partito prescelto perché in questo modo il voto va, oltre che al partito, anche direttamente al candidato del collegio uninominale della coalizione. Si può comunque tracciare la croce sia sul candidato uninominale che sul partito prescelto a condizione che sia però della medesima coalizione. In caso contrario il voto sarà dichiarato nullo.



Si tratta delle prime elezioni della storia repubblicana, che, a seguito della modifica costituzionale confermata dal referendum, si tengono con un numero ridotto di parlamentari da eleggere. Infatti, con la recente legge costituzionale n. 1 del 19 ottobre 2020, è stato modificato il numero dei membri, sia della Camera, sia del Senato. Il numero dei deputati scende da 630 a 400, mentre quello dei senatori da 315 a 200.



Per la prima volta i diciottenni potranno votare anche per il Senato della Repubblica.



Lo scrutinio inizierà domenica sera dopo le 23, appena terminate le operazioni di voto iniziando dalla Camera dei Deputati.



Per votare occorre essere muniti di tessera elettorale e di un documento d’identità.