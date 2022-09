Ciclismo su pista: Dario Zampieri di bronzo ai Campionati Italiani Elite

Grandissima prestazione per il pistard cuneese Dario Zampieri ai recenti Campionati Italiani Elite di ciclismo su pista, svoltisi al velodromo ”Pietro Francone” di San Francesco al Campo.

L’atleta borgarino ha brillato nella prova dello Sprint, ottenendo una medaglia di bronzo di grande valore data la presenza in gara degli atleti azzurri medagliati ai recenti campionati europei di Anadia.

Al cospetto di avversari ben più giovani e in forza ai gruppi sportivi militari, Zampieri ha stupito già dalle prove di qualificazione, svoltesi come tradizione sulla distanza dei 200 metri lanciati. Con soli 157 millesimi di distacco dal miglior tempo, stabilito dall’atleta del Gruppo Sportivo Esercito, il trentino Matteo Bianchi , si è capito fin da subito che un podio sarebbe stato alla portata di Zampieri, che difende i colori del Piceno Cycling Team di Ascoli.

Supportato tecnicamente dai fratelli Francesco e Davide Ceci, ha affrontato il lungo torneo di gara approdando a giocarsi la medaglia di Bronzo in tre sconti diretti contro il giovane sprinter emergente Matteo Tugnolo, già azzurro di BMX e ora elemento fondamentale del terzetto medagliato in Portogallo nella Velocità Olimpica.

Sul podio saliva quindi in compagnia di Matteo Bianchi Bianchi e Daniele Napolitano , rispettivamente argento e oro nella classifica finale.

“Sono molto soddisfatto di questa medaglia, non posso dire che gli allenamenti siano stati le mie priorità negli ultimi anni. Ho famiglia e un lavoro in proprio che vengono prima di tutto ma la passione per lo sport mi accompagna da sempre e mi permette di sopportare il fatto di allenarmi prevalentemente in pausa pranzo, senza che la cosa costituisca per me un peso. I miei avversari hanno la metà dei miei anni o anche meno e fanno del ciclismo la loro professione, non nascondo che questo mi rende ancora più orgoglioso dei miei risultati.”