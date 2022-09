Bra: Giuseppe Abram presenterà la silloge “Versi in pantofole”

A Bra sabato 8 ottobre alle ore 16.30 presso Palazzo Mathis, Piazza Caduti Per la Libertà, Giuseppe Abram presenterà la silloge “Versi in pantofole” a cui interverrà il Professor Antonio Scommegna del Circolo culturale Clemente Rebora di Savigliano, con la dottoressa Maria Franca Dallorto Peroni presidente del premio internazionale Massimiliano Kolbe di Savigliano.

“Per ciascuno di noi e non soltanto per noi, esiste un momento per slacciare le scarpe ed indossare le pantofole per un intimo abbraccio colloquiale con sé stessi. Ed è in questo frammento che la voce della poesia s’ode con tono distinto, di volta in volta sempre diverso”.

“Versi in pantofole” volge a raccontare in poesia una parte di vita con tono sommesso, fragile ed a volte autoritario. Pensieri scritti per chi verrà perché non fanno rumore come le parole che accrescono un frastuono già assordante.

Giuseppe Abram, nato a Bra nel 1942 da famiglia slovena inizia nei primi anni Sessana una formazione artistica autodidatta. Tra la fine degli anni ’60 e per tutti gli anni ’70 del Novecento pubblica Sillogi e partecipa a numerose mostre di pittura, facendosi conoscere in Provincia e non solo. Cessa l’attività artistica nel 1985 e da allora si dedica a sporadiche pubblicazioni su riviste specializzate nel settore letterario. Dal 2000 ad oggi partecipa a numerosi reading di poesia un po’ ovunque e annovera collaborazioni con l’associazione culturale “Clemente Rebora”.