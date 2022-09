Le istanze delle ACLI cuneesi in Regione: l'incontro con Graglia

Martedì 20 settembre presso la sede della Regione Piemonte, a palazzo Lascaris, si è tenuto l’incontro finalizzato a portare a conoscenza il vicepresidente Graglia della situazione delle associazioni e dei Circoli Acli e, in particolare, delle grandi strutture come le bocciofile, che si trovano a dover affrontare dei costi molto elevati a causa dell’aumento delle bollette elettriche e temono per il futuro riguardo a quelle del gas da riscaldamento, in vista dell’inverno imminente.

Franco Graglia si è dimostrato molto interessato all’argomento e ha dato la disponibilità a seguire la situazione con attenzione, dando tutto l’appoggio possibile, anche perché si è detto a conoscenza delle numerose valide iniziative portate compimento sul territorio da parte delle organizzazioni del Terzo Settore, per avervi partecipato personalmente, nei limiti del possibile, compatibilmente con gli impegni personali e professionali.

Quello del 20 settembre è stato il secondo incontro effettuato a livello istituzionale da parte delle Acli provinciali di Cuneo con l’Ente regionale, dopo quello del febbraio 2021 con il presidente Alberto Cirio.