L’associazione “Nativitas” si presenta alla comunità dei fedeli

Domenica 9 ottobre l’associazione “Nativitas”, costituitasi a fine giugno, si presenta alla comunità dei fedeli.

La nuova realtà vuole costituire una risorsa in più al servizio di uno dei principali poli spirituali del Monregalese, per perseguirne il sostegno, la tutela e la promozione. Il gruppo di lavoro che la costituisce ha individuato principalmente nella divulgazione culturale, nella promozione e nella comunicazione gli ambiti di intervento dei volontari, oltre a un concreto ausilio per gli aspetti liturgici delle celebrazioni. Intanto, sarà il punto di riferimento per l’organizzazione e la gestione delle visite guidate, poi avrà in carico la cura della comunicazione relativa al Santuario, dagli aggiornamenti sugli eventi e sulle notizie alla divulgazione storico artistica del monumento, in primis con un’attenta cura dei contenuti e poi con iniziative culturali dedicate. Sono i primi obiettivi dell’organizzazione, presieduta da Marzia Danna, con il vice, il diacono Adriano Stefanoni, ma non sono gli unici. “Nativitas” è pronta ad affiancarsi alle realtà già esistenti e a mettersi a disposizione per concordare modalità di collaborazione, per unire le forze e potenziare i servizi offerti ai pellegrini. Una risorsa diocesana, non solo vicese: i volontari che la compongono fanno parte di tutte le zone pastorali della Diocesi e anche questo vuole essere un passaggio significativo.

"Il senso della nascita di questa associazione è anche nel voler riaffermare che il Santuario non è un bene solo vicese – commenta il rettore del Santuario, don Francesco Tarò –, ma appartiene a tutta la Diocesi, che ha concorso nei secoli alla sua realizzazione. Ritrovare la devozione e il senso di appartenenza al monumento è uno degli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere nei prossimi anni, raccogliendo anche le intenzioni espresse dal nostro vescovo Egidio".

L’evento di domenica 9 ottobre inizierà con la Messa delle 18, animata per l’occasione dai ragazzi della Pastorale giovanile della Diocesi, coordinati da Don Federico Suria e dal cantante Paolo Tarolli. Dopo la celebrazione, si terrà la presentazione, con l’intervento dei membri del direttivo. Sarà l’occasione per approfondire ulteriormente obiettivi e progetti in cantiere, capire qual è stato il percorso che ha portato alla nascita del sodalizio. La serata di concluderà con un momento conviviale.

"Serve impegno e partecipazione attiva da parte di tutti in questo progetto – commenta la presidente di Nativitas, Marzia Danna – occorre muoversi per rispondere alle esigenze del nostro tempo, attivare nuovi canali per raggiungere i fedeli in modo più diretto, supportare la liturgia con un sempre maggiore coinvolgimento di giovani provenienti da tutte le zone pastorali, per aumentare il senso di comunità, sempre più importante in questo momento storico".