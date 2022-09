A Mondovì si parla di cambiamento climatico: per Confcommercio il dialogo tra Tozzi e Padovan

Venerdì 30 settembre a partire dalle ore 10, presso il Polo Culturale delle Orfane di Mondovì Piazza (Piazza d’Armi, 2/E), prenderà il via la V edizione della Convention di Sistema annuale organizzata da Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo, dal titolo: “Meteo, pandemia, guerra. Il clima sta cambiando. Come sapremo adattarci?”.

Protagonisti della tavola rotonda saranno il noto volto televisivo Mario Tozzi (primo ricercatore CNR e Divulgatore scientifico) e Dario Padovan (Docente Sociologia del Cambiamento climatico e Sociologia dell’Ambiente all’Università di Torino). L’evento è organizzato con il patrocinio della Città di Mondovì, con il contributo della Camera di Commercio di Cuneo e della Fondazione CRC, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Egea Group e Vittoria Assicurazioni.

L’iniziativa sarà anche trasmessa su canale FaceBook dedicato (https://www.facebook.com/events/341623183625120/ ) e sui profili della rete Confcommercio della provincia di Cuneo. Per maggiori informazioni telefonare allo 0171/604185 o scrivere una mail a cuneo@confcommercio.it.

“Ci sono cambiamenti che vogliamo e altri che subiamo, ma in entrambi i casi non possiamo tirarci indietro dall’assumerci la responsabilità del loro accadere – sostiene il Presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo, Luca Chiapella -. Così è sicuramente per il clima, ma anche per la guerra e per la pandemia, tre cambiamenti che avremmo fatto volentieri a meno di dover affrontare e dai quali dobbiamo uscire con le nostre forze. In attesa che la storia ci dica quanto sapremo adattarci, è sicuramente utile cercare di capire gli errori che ci hanno portato a infilarci nel tunnel, le ragioni che li hanno indotti, le loro reciproche concatenazioni di causa e effetto, non fosse altro per prevenire l’avvenire di altre possibili e deleterie metamorfosi, piuttosto che individuare possibili vie d’uscita. La scelta di coinvolgere in questo percorso un geologo e un sociologo non è casuale. Quando diciamo che ‘il clima sta cambiando’, infatti, non ci riferiamo necessariamente solo al fattore meteorologico, in quanto l’espressione si può declinare in svariati ambiti, dall’economia alla politica. Il cambiamento climatico ha evidenti conseguenze indirette su quasi ogni aspetto della nostra vita e non è per nulla estraneo né al conflitto in Ucraina né al virus del Covid”.

La convention sarà introdotta da Marco Manfrinato (Segretario generale di Confcommercio Provincia di Cuneo), a cui seguiranno i saluti istituzionali di Fabrizia Triolo (Prefetta di Cuneo), Luca Robaldo (Sindaco di Mondovì), Mauro Gola(Presidente Camera di Commercio di Cuneo), Ezio Raviola (Presidente Fondazione CRC) e Carlo Giorgio Comino(Presidente Confcommercio – Associazione Commercianti Monregalese) e gli speech partners di Andrea Perusin(Direttore regionale Piemonte Sud e Liguria Intesa San Paolo), Alessandro Novara (Ispettore commerciale Vittoria Assicurazioni) e Pier Paolo Carini (Amministratore delegato Egea Group). Quindi sarà la volta della relazione del Presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo Luca Chiapella, che farà da preambolo alla tavola rotonda che verrà moderata dal giornalista Fabrizio Pepino (Autorivari).