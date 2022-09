Gli eletti all'uninominale: confermati i cuneesi Ciaburro (Fdi) e Bergesio (Lega). Con loro l'astigiano Coppo (Fdi) e il leghista Riccardo Molinari

Risultato netto in Granda per il centrodestra che nel collegio Piemonte 2 alla Camera il supera il 53%. In dettaglio: Fratelli d'Italia ha raggiunto il 30%, seguito dalla Lega al 13% e Forza Italia al 9%. Si ferma al 24% il centrosinistra, seguito da Azione-Italia Viva all'8%.

Alla Camera nel collegio uninominale di Cuneo viene eletta e riconfermata la deputata uscente di Fratelli d'Italia e sindaco di Argentera Monica Ciaburro, che porta a casa 108.478 voti (53,39%).

Dietro di lei l’esponente della coalizione di centrosinistra, il monregalese Luca Pione (50.712 voti per il 24,96%). Quindi l'ex ministro Enrico Costa, vicepresidente di Azione e candidato per il Terzo Polo anche in Lombardia nel plurinominale, con 19.940 voti e il 9,81%.

Del partito della Meloni anche l’eletto nel Collegio di Asti (U04): si tratta di Marcello Coppo, che di voti ne ha conseguiti 97.355 (53,08%), anche nel suo caso doppiando il candidato del centrosinistra, il "dem" Andrea Ghignone (45.028; 24,55%). A seguire Barbara Baino, di Azione-Italia Viva, con 16.110 voti e l’8,78%.

Nel Collegio di Alessandria altrettanto netta l’affermazione di Riccardo Molinari, segretario regionale della Lega Salvini Premier, con rieletto con 105.092 voti e il 52,52%.

Al Senato riconferma per l’uscente Giorgio Maria Bergesio, forte di 192.583 voti, per il 51,73%. La saluzzese Fiammetta Rosso è prima dei noi eletti con i 95.259 voti conseguiti dalla coalizione di centrosinistra (25,59%). Segue Vincenzo Pellegrino, del Terzo Polo, con 33.255 voti e l’8,83%.