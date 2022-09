Mondovì, dimissioni per il consigliere Enrico Ferreri che sarà nuovo direttore sanitario della LILT provinciale

Dimissioni a Mondovì per il consigliere della minoranza e candidato sindaco alle amministrative di giugno per il centro sinistra Enrico Ferreri.

Una notizia che non è un fulmine a ciel sereno. Ferreri aveva rassegnato le dimissioni nel 2008 e proprio per questo c'era chi, in campagna elettorale lo aveva punzecchiato in occasione di alcuni incontri: "Non è che se non diventa sindaco si dimette nuovamente?".

La rassegna delle dimissioni è avvenuta oggi, lunedì 26 settembre, a poche ore di distanza dal voto per le elezioni provinciali per le quali, il centro sinistra monregalese, in consiglio, aveva espresso volontà di sostenere la candidatura del sindaco Luca Robaldo.

Ferreri lascia l'incarico da amministratore per un nuovo incarico, quello di direttore della LILT provinciale e per poter tornare a dedicarsi al mondo del volontariato, in cui è sempre stato attivo.

"In data odierna mi sono dimesso da consigliere comunale" - spiega il dott. Ferreri -."Sapete bene che ci ho messo tutto il mio impegno per provare a diventare sindaco di Mondovì, pur consapevole dell’enormi difficoltà che avrei incontrato, mettendo in preventivo scelte anche importanti per la mia vita per i prossimi cinque anni. Sindaco non lo sono diventato per cui penso di essere più utile ad occuparmi come volontario in attività connesse alla mia professione ed esperienza lavorativa; ho accettato l’incarico di direttore sanitario della LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) a livello provinciale e, per quanto possibile, vorrei tornare ad occuparmi di volontariato in Africa. Lascio sicuramente il mio posto a persone assolutamente adeguate a svolgerlo nel miglior modo possibile e soprattutto in grado di costruire un progetto amministrativo e politico a medio e lungo termine. Ringrazio ancora tutti per la disponibilità e l’amicizia dimostrata nei miei confronti e ovviamente sarò, come lo sono sempre stato, disponibile per qualsiasi problema".

In consiglio dovrebbe subentrare al suo posto Laura Gasco.