A Cuneo il corso di fotografia del progetto YeppCnOf

Il corso di fotografia vedrà la partecipazione di fotografi esperti che condurranno il corso quali Sergio Molino, Lucia Mondini, Valentina Ponzio e con gli amministratori dei vari comuni coinvolti nel Progetto.

Come per ogni azione proposta da Yepp, l'ambizione è di creare aggregazione tra ragazzi che vivono sul medesimo territorio e che condividono una passione su cui vogliono investire per acquisire nuove conoscenze e competenze.

Il corso avrà una durata complessiva di 7 settimane e si articola in due tipologie di lezioni:

le lezioni teoriche avranno luogo il mercoledì sera dalle 20.00 alle 22.00, presso il Centro Incontri di Borgo S. Giuseppe in Via Lesegno 12a, messo a disposizione dal comune di Cuneo; le uscite sul territorio, di sabato e domenica, con prove di fotografia pratica presso il Parco Fluviale Gesso e Stura e l'Oasi Naturalistica di Crava e Morozzo.

Il corso, di livello base, si rivolge ai ragazzi dai 15 ai 26 anni in possesso di una macchina fotografica, che desiderano avvicinarsi al mondo della fotografia e che abbiano a cuore la natura e l'ambiente. Il corso risponde infatti ad un'istanza di salvaguardia ambientale, di cui Yepp quest'anno si fa portavoce in tutte le sue azioni, includendo una raccolta fondi a offerta libera in concomitanza della mostra che chiuderà il corso, con una donazione alla LIPU per la tutela della flora e della fauna locale.

La quota di partecipazione è di 10€ da consegnare alla prima lezione.

Le iscrizioni sono aperte fino a martedì 4 ottobre, scannerizzando il QR code presente sulla locandina o contattando i numeri 334/2909796 (Ciro) oppure 342/3298315 (Anna).

Yepp è un programma europeo dedicato ai giovani dai 15 ai 26 anni che vede coinvolti 5comuni della prima periferia cuneese della prima periferia di Cuneo, oltre il fiume Gesso: Cuneo, che ne è il capofila, con il coinvolgimento delle sue frazioni (Borgo San Giuseppe, Madonna delle Grazie e Spinetta), Castelletto Stura, Margarita, Montanera e Morozzo, promosso dalla Fondazione CRC di Cuneo e dalla Compagnia di San Paolo.

Tutto questo si concretizza con il supporto di due Cooperative sociali del territorio cuneese: la Cooperativa Momo e la Cooperativa Emmanuele, che facilitano il dialogo tra amministrazioni locali e giovani, per raggiungere obiettivi comuni.