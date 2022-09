Cuneo Granda S.Bernardo al lavoro verso i prossimi test precampionato

Archiviato il Trofeo Alpi del Mare con un secondo posto e tante indicazioni utili su cui lavorare in vista del debutto in campionato del 23 ottobre, lunedì 26 la Cuneo Granda S.Bernardo è tornata in palestra per preparare i prossimi test del precampionato, tutti lontano da Cuneo.

Si inizia venerdì 30 settembre e sabato primo ottobre con il primo Trofeo Internazionale Città di San Giovanni in Marignano (Rimini).

Venerdì 30 le cuneesi sfideranno alle ore 16:00 il CSM Targoviste, squadra romena allenata da Giovanni Caprara, mentre alle ore 19:30 San Giovanni in Marignano affronterà il THY, formazione turca diretta da coach Marcello Abbondanza. Sabato primo ottobre le due finali (ore 16:00 e 19:30).

Sabato 8 e domenica 9 ottobre le gatte saranno impegnate a Viadana (Mantova) in un quadrangolare che oltre alle padrone di casa di Casalmaggiore vedrà ai blocchi di partenza anche Busto Arsizio e Vallefoglia, quest'ultima avversaria della prima di campionato.

Sabato 15 e domenica 16 ottobre infine la Cuneo Granda S.Bernardo sarà tra le quattro protagoniste del quinto Memorial Giampaolo Ferrari al Pala Igor di Novara, i cui dettagli verranno svelati a breve. Ritrovata Lucille Gicquel, che ha raggiunto Cuneo sabato 24 nel corso della finale del Trofeo Alpi del Mare, a San Giovanni in Marignano coach Zanini dovrebbe poter contare anche sulla schiacciatrice statunitense Dani Drews, mentre ai Mondiali gli USA di Anna Hall dopo il netto 3-0 sul Kazakistan tornano in campo alle ore 21:00 lunedì 26 contro il Canada.

PROSEGUE LA CAMPAGNA ABBONAMENTI Dopo la partenza con il botto, con quasi centocinquanta tessere staccate nei primi tre giorni di vendita, prosegue la campagna abbonamenti per la stagione 22/23 'Insieme per lasciare il segno'. È possibile sottoscrivere l'abbonamento in sede (lun.-ven. ore 9:30-12:00 e 16:00-18:30) o online sulla piattaforma Liveticket (www.liveticket.it). Per tutti gli abbonati è previsto uno sconto di € 5 sulla cena (costo € 20 anziché € 25) in occasione della serata di festa che squadra e staff vivranno con i tifosi giovedì 6 ottobre all'Oktoberfest Cuneo; acquisto dei ticket in sede.

PROGRAMMA ALLENAMENTI 27/9 - 3/10

Martedì 27

Ore 15:30 tecnica

Mercoledì 28

Ore 8:30 tecnica e pesi

Ore 16:00 tecnica

Giovedì 29

Ore 9:30 tecnica

Venerdì 30

ore 16:00 Cuneo Granda S.Bernardo-CSM Targoviste, semifinale Trofeo internazionale Città di San Giovanni in Marignano

Sabato 1 ottobre

Trofeo internazionale Città di San Giovanni in Marignano

Domenica 2 ottobre

Riposo

Lunedì 3 ottobre

Riposo