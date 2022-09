I ragazzi del Judo Bra in evidenza a Olbia

Altre medaglie pesanti conquistate dall’Associazione Sportiva Braidese di Judo del M° Antonio Carnebianca, ormai da gennaio impegnati nelle competizioni di livello nazionale.

Dopo i successi delle prime tappe del Grand Prix Nazionale Es.B di Riccione e Lodi, dove la società si è qualificata in prima posizione come club femminile della competizione Italiana, i giovani talenti hanno partecipato alla quarta tappa del circuito nazionale di categoria svolta a Olbia il 24 e 25 settembre, aggiungendo altre medaglie alla società braidese.

Ottima è stata la prestazione di Vitale Simone, categoria -66kg, che dopo una prestazione senza errori, riesce finalmente a conquistare la sua prima medaglia d’oro alla competizione del circuito nazionale, unico colore che gli mancava di quelle vinte in precedenza nelle passate tappe. L’atleta ha vinto 4 combattimenti dimostrando la sua superiorità tecnica, finendo ogni incontro prima del limite.

Il risultato lo porta a confermare il secondo posto della classifica nazionale Es.B, strappando il pass per le finali nazionali a Roma. Buona è stata la prestazione di Federico Labate, classificato al 3° posto della categoria -81kg. Un buon punto di partenza per lui che, riuscendo a vincere 1 incontro su 3, sale sul gradino più basso del podio conquistando la sua prima medaglia di livello nazionale. Questo risultato lo porta tra i primi 10 del ranking italiano della categoria. Più sfortunato è stato Mattia Ariano che nel primo incontro, dopo essersi portato in vantaggio sull’avversario, perde per una piccola distrazione che gli preclude la gara, lasciandolo fuori dal podio.

Il ragazzo ha comunque grandi doti tecniche che emergeranno nel tempo. La Domenica è stata la giornata delle donne, Cavaglià Marika (-63kg) e Macis Jennifer (-57kg), che confermano la loro superiorità vincendo anche questa competizione nazionale, qualificandosi al primo posto nelle rispettive categorie.

Le ragazze confermano la prima posizione nella Ranking List Italiana battendo entrambe tutte avversarie, dimostrando qualità tecniche superiori alle altre atlete. Con questo risultato, entrambe le ragazze strappano il pass per le finali Nazionali di Roma.

Un ennesimo grande risultato, che continua a mettere sempre di più in luce il lavoro svolto presso la nostra associazione sportiva Braidese, rimanendo il punto di riferimento del judo a Bra.

A seguirli in gara il Maestro Antonio Carnebianca e Haxhija Nikolò.